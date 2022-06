Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord legt om gezondheidsredenen tijdelijk zijn functie neer, meldt de club uit Rotterdam. Het is niet duidelijk hoelang de 65-jarige Deen uit de roulatie is. De club zal zijn afwezigheid intern opvangen.

'De fysieke gesteldheid van Frank laat het niet toe om de zeker op dit moment veeleisende taken die horen bij de functie van technisch directeur met volle overgave uit te kunnen voeren', zegt algemeen directeur Dennis te Kloese. 'Voor hem is het nu essentieel om zijn rust te pakken, zodat hij zich volledig op zijn herstel kan richten. Franks gezondheid is het allerbelangrijkste. We hopen daarom dat hij zo snel mogelijk weer de oude is.'

Arnesen heeft fysieke ongemakken na een knieoperatie en doet op doktersadvies een stap terug. De technisch directeur was in 2019 enkele maanden in die functie actief bij RSC Anderlecht, waar hij ook als speler voetbalde.

'De komende periode gaan we op voetbaltechnisch gebied door op de al ingeslagen weg', meldt Te Kloese. 'Het afgelopen anderhalf jaar heeft Frank met behulp van het scoutingsteam een stevig fundament gelegd op basis waarvan we verder kunnen en willen bouwen. Zij zullen de directie ook de komende tijd blijven ondersteunen. Mede daardoor hebben we het vertrouwen dat we Franks afwezigheid voorlopig goed op kunnen vangen.'

'De fysieke gesteldheid van Frank laat het niet toe om de zeker op dit moment veeleisende taken die horen bij de functie van technisch directeur met volle overgave uit te kunnen voeren', zegt algemeen directeur Dennis te Kloese. 'Voor hem is het nu essentieel om zijn rust te pakken, zodat hij zich volledig op zijn herstel kan richten. Franks gezondheid is het allerbelangrijkste. We hopen daarom dat hij zo snel mogelijk weer de oude is.' Arnesen heeft fysieke ongemakken na een knieoperatie en doet op doktersadvies een stap terug. De technisch directeur was in 2019 enkele maanden in die functie actief bij RSC Anderlecht, waar hij ook als speler voetbalde. 'De komende periode gaan we op voetbaltechnisch gebied door op de al ingeslagen weg', meldt Te Kloese. 'Het afgelopen anderhalf jaar heeft Frank met behulp van het scoutingsteam een stevig fundament gelegd op basis waarvan we verder kunnen en willen bouwen. Zij zullen de directie ook de komende tijd blijven ondersteunen. Mede daardoor hebben we het vertrouwen dat we Franks afwezigheid voorlopig goed op kunnen vangen.'