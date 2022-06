Steve Van Herpe, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, heeft het over Roberto Martínez, de uitwedstrijd in Polen en de toekomst van de Nations League.

Roberto Martínez kreeg de wind van voren in de media na zijn uitlatingen over het doelpunt van Wales, dat volgens hem onterecht toegekend werd. Wat vond jij van de reactie van de bondscoach?

Van Herpe: 'Ondermaats. Ik twijfel niet aan de kwaliteiten van Roberto Martínez, maar dit soort emotionele oprispingen passen niet bij een man van zijn standing. We zijn van hem rationele, zij het soms wat wollige, analyses gewoon.'

'Nu, je ziet wel vaker dat de ratio bij mensen in een topfunctie eventjes zoek kan zijn als de stress toeneemt. Maar moeten we ons zenuwachtig maken over puntenverlies in Wales in de Nations League, een vriendschappelijk toernooi met een competitief randje?'

'Martínez geeft nu de indruk van een duivel in een wijwatervat, iemand die alle kanten op kan springen. Terwijl we van hem juist een standvastige en rustige houding gewoon waren. De vraag die we ons moeten stellen, is dus: waarom reageert hij zo? Kan hij niet om met de kritiek of is er meer aan de hand?'

Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Dedryck Boyata, Thomas Meunier.... Heel wat spelers hebben de selectie al verlaten. Wat betekent dat?

Van Herpe: 'Dat geblesseerde spelers, zoals Courtois (pubalgie) en Lukaku (verzwikte enkel), afhaken, dat is logisch. Met een pubalgie valt niet te lachen, daar kan je héél lang last van hebben als je niet de nodige rust in acht neemt. Kevin De Bruyne heeft drie wedstrijden op acht dagen gespeeld. Eén keer 90 minuten en twee keer ongeveer 75 minuten. Hem ook dinsdag in Polen nog eens opstellen, zou sowieso van het goede te veel zijn.'

'Dat ook spelers vertrekken die deze wedstrijden kunnen gebruiken om ritme op te doen, zoals Thomas Meunier, begrijp ik dan weer minder. De bondscoach zei over hem dat hij twee matchen kort na elkaar had gespeeld na drie maanden niet in actie te zijn gekomen. En dat we hem niet mogen forceren. Geen verkeerde uitleg, maar toch...'

'Het voordeel van al die vertrekkers is dat we in de uitwedstrijd tegen Polen wat meer nieuwe jongens aan het werk zullen zien. Bijvoorbeeld het duo De Ketelaere-Openda voorin. Die twee kennen elkaar van bij de beloften en hun profielen lijken elkaar goed aan te vullen: de slimheid en vista van De Ketelaere gecombineerd met de snelheid van Openda, dat moet toch vonken geven?'

'Daar zouden deze wedstrijden eigenlijk om moeten draaien: spelers uittesten. Winnen is, ook in Polen, geen must. Martínez moet vooral, om het met Piet Huysentruyt te zeggen, iets geleerd hebben met het oog op het WK.'

Openda na zijn goal tegen Polen. © Getty Images

Na Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne had ook Thomas Meunier kritiek op de Nations League, die volgens hem 'alleen maar om geld' draait.

Van Herpe: 'Dat is zo. De UEFA en de FIFA lijken alleen maar daarop uit: méér geld genereren. Het wil vanaf 2024 de Nations League ook uitbreiden, met de beste tien Zuid-Amerikaanse landen erbij. Zes van die landen zouden ingedeeld worden in de hoogste Nations Leaguedivisie, waarin ook België nu zit. Zo zou je dus België-Brazilië of België-Argentinië kunnen krijgen. Kassa kassa voor de voetbalbond én voor de UEFA natuurlijk! Maar ten koste van wat?'

'De UEFA wil ook het aantal wedstrijden in de Nations League optrekken naar tien in plaats van zes. In ruil daarvoor zouden er minder kwalificatiewedstrijden voor het EK of WK gespeeld worden.'

'Maar ook in de Champions, Europa en Conference League worden er vanaf 2024 meer wedstrijden gespeeld. Dat is nefast voor de fysieke én mentale gezondheid van de (top)spelers. Je kan wel zeggen dat die genoeg verdienen, maar als je naar België-Brazilië gaat kijken, wil je toch De Bruyne en Neymar in actie zien? Aan dit tempo riskeer je dat ze allebei in de lappenmand liggen.'

Door de kalender nog meer uit te breiden werk je ook het gebruik van verboden middelen mee in de hand. Over doping in het voetbal wordt nooit geschreven, maar het is er wel.

'Je werkt hier ook het gebruik van verboden middelen mee in de hand. Spelers zullen naar manieren zoeken om te blijven presteren. Over doping in het voetbal wordt nooit geschreven, maar het is er wel.'

'Bovendien gaat zich dit volgens mij ook wreken bij het publiek. We zitten al dicht bij het saturatiepunt qua aantal voetbalwedstrijden en de UEFA en de FIFA willen de kalender alleen nog maar meer volproppen met zoveel mogelijk (top)wedstrijden. Waarvan de uitzendrechten voor zoveel mogelijk geld verkocht kunnen worden uiteraard.'

'Trop is te veel en less is more. De charme van een topwedstrijd zit ook in de opbouw ernaartoe. Je kan ernaar uitkijken, ze met rood aanstippen in je agenda. Maar met een overaanbod is niemand gediend, zeker de spelers en de supporters niet. En zijn niet die twee groepen de belangrijkste ingrediënten van de sport die voetbal heet?'

