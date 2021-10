De ploegen uit de Premier League mogen tijdelijk geen sponsordeals meer afsluiten met bedrijven die een band hebben met de eigenaar van het team. Het is een reactie op de overname van Newcastle door een Saoedisch staatsfonds.

Op een spoedvergadering gaven achttien van de twintig teams uit de Engelse hoogste klasse hun akkoord. Daardoor geldt nu een verbod van een maand, een periode waarin verder overleg kan plaatsvinden. Alleen Newcastle en Manchester City stemden tegen. Zij stelden de wettelijkheid van de stemming in vraag.

Veel Engelse clubs vrezen dat de nieuwe Saoedische eigenaars van Newcastle lucratieve sponsorcontracten zullen opstellen met Saoedische bedrijven om zo de werkingsmiddelen van de Magpies gevoelig te kunnen verhogen. De regels van de financiële fairplay in de Premier League bepalen dat clubs over een periode van drie jaar maximaal 120 miljoen euro in het rood mogen gaan. Met artificiële sponsordeals kunnen die regels omzeild worden, zo stellen critici.

Verschillende Europese topclubs worden gesponsord door bedrijven die een band hebben met de eigenaar. Zo is Etihad, de luchtvaartmaatschappij van Abu Dhabi, sponsor van het stadion, trainingcomplex en de uitrusting van Manchester City. De eigenaars van City uit Abu Dhabi grepen in 2008 de macht bij de Cityzens en deden de club het voorbije decennium uitgroeien tot een dominante kracht in Engeland en Europa.

