Erik ten Hag heeft tijdens zijn presentatie als trainer van Manchester United benadrukt dat Cristiano Ronaldo deel uitmaakt van zijn plannen. De 37-jarige Portugees keerde vorig jaar terug op Old Trafford en maakte dit seizoen achttien doelpunten in de Premier League, maar de toekomst van Ronaldo was onzeker. Ten Hag nam die twijfels weg tijdens zijn eerste persconferentie in Engeland.

'Natuurlijk', antwoordde de Nederlandse coach op de vraag of Ronaldo deel uitmaakt van zijn plannen. 'Wat ik van Ronaldo verwacht? Doelpunten', aldus Ten Hag, die verder niets wilde zeggen over zijn plannen met de vedette van ManUnited. 'Dat bespreek ik eerst met Ronaldo.'

De 52-jarige trainer arriveerde afgelopen week al in Engeland en zat zondag op de tribune bij de laatste competitiewedstrijd van Manchester United. Hij zag zijn nieuwe ploeg met 1-0 verliezen bij Crystal Palace. 'Dit is de eerste keer dat ik op Old Trafford ben', zei Ten Hag een dag later tijdens zijn presentatie. 'Ik ben erg onder de indruk van dit stadion, het voelt al als mijn thuis. Ik kan niet wachten tot onze eerste wedstrijd hier voor volle tribunes.'

Ten Hag, die Ajax afgelopen seizoen opnieuw naar de landstitel leidde, beschouwt zijn aanstelling als T1 bij ManU niet als een risico. De voetbalgrootheid, dit seizoen pas zesde in de Premier League, wacht immers al even op successen. 'Ik denk dat deze club een fantastische geschiedenis heeft. Laten we nu werk maken van de toekomst. Aan de titel denk ik nu niet. Dit is een project en dat vergt tijd. We willen elke match winnen.'

Ten Hag werd op de persconferentie geconfronteerd met de woorden van Louis van Gaal. De bondscoach van het Nederlands elftal noemde de club waarvoor hij tussen 2014 en 2016 werkte onlangs 'een commerciële club' in plaats van een voetbalclub. 'Ik heb het gehoord, maar ik denk dat het niet zo is. Ik heb Louis gesproken tijdens de première van zijn film en met meer mensen die ervaring hebben met deze club. Maar uiteindelijk trek ik mijn eigen lijn. Tegenwoordig is iedere club ook commercieel bezig, want je hebt die inkomsten nodig om in de top te kunnen meedoen. Maar voetbal staat op 1, 2 en 3 bij deze club.'

Volgens Ten Hag zijn er de nodige overeenkomsten tussen Ajax en Manchester United. 'Ten eerste het rode shirt. En beide clubs zijn gewend aan succes, dat is de grootste overeenkomst.' Hij vertelde de Engelse pers ook dat Manchester United altijd al zijn favoriete club in Engeland is geweest.

