Na een half seizoen bij KV Kortrijk vertrok de Nigeriaan voor een recordbedrag naar Lorient. Daar ontpopt hij zich nu ook tot smaakmaker.

In december 2019 arriveerde Terem Moffi in België. Na een geslaagd seizoen voor FK Riterai in Litouwen wilde de Nigeriaan een stapje hogerop zetten. Na een testweek in Moeskroen die zonder contract eindigde, werd hij dertien kilometer verder in Kortrijk uitgenodigd voor een gesprek.

Vlak voor de winterbreak raakten de onderhandelingen tussen het trio KV Kortrijk-Terem Moffi-FK Riterai in een stroomversnelling. De Nigeriaanse spits verhuisde naar West-Vlaanderen en zijn ex-ploeg ontving een transfersom van 150.000 euro en vijftien procent van het doorverkoopbedrag. Hoewel er een niveauverschil was tussen het Litouwse en het Belgische voetbal, was de aanvaller zelfzeker. "I'm born ready."

"Ik wilde een grote stap zetten, maar zag het eerder als een tussenstap naar de grote competities", rakelde hij onlangs op in France Football. Moffi speelde toen al achttien maanden zonder pauze en was niet volledig fit. "Toch lukte het me om meteen te scoren, ik voelde me goed in Kortrijk. Er waren nog twee Nigerianen in de selectie die alles makkelijker maakten voor mij. Ik ben ze veel verschuldigd."

In het verkorte coronaseizoen speelde de 21-jarige aanvaller amper zeven wedstrijden, waarvan vier basisplaatsen. Daarin scoorde de sterke spits vier keer en maakte hij indruk tot over de landsgrenzen. In augustus speelde Moffi nog twee wedstrijden voor de Veekaa, met een doelpunt tegen KAA Gent als resultaat.

Dat doelpunt in een 1-2-overwinning in de Ghelamco Arena was ook zijn afscheid. KV Kortrijk verpatste zijn spits na amper een half seizoen voor een niet te weigeren recordbedrag van acht miljoen euro aan het Franse Lorient.

'Overal scoren'

Hoewel hij scoorde tijdens zijn Ligue 1-debuut, passeerden daarna negen wedstrijden zonder doelpunt of overtuigende prestaties. Hij moest het uiteindelijk doen met een rol als bankzitter. "Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik bracht dus veel tijd door in de fitness om sterker te worden", verklaarde Moffi.

Zijn aanpassingsperiode bij de Bretoense club was evenmin evident: "Hier in Frankrijk doen ze niet graag de moeite om Engels te spreken, maar ik trok m'n plan. Enkele ploeggenoten hebben me enorm geholpen."

Bij zijn aankondiging beschreef de Nigeriaan zich als snel, sterk en kalm voor doel. Op zijn tweede goal moesten de Lorientfans wachten tot 23 december. Op verplaatsing in Nice scoorde hij kort na de rust de aansluitingstreffer en leek hij ontketend.

Lorient staat pas achttiende in de Ligue 1, maar met elf punten uit de laatste zes wedstrijden is het aan een opmars bezig. Met onder andere drie goals tegen AS Monaco, een winnend doelpunt tegen PSG en de matchwinner tegen Paris FC in de Coupe de France ontpopte Moffi zich tot de ster van de ploeg.

De wedstrijd tegen Nice ziet hij als het sleutelmoment van zijn seizoen. "Ik speelde goed en scoorde, het vertrouwen kwam terug", vindt de goedlachse spits bij de lokale krant Ouest-France. "Ze vergelijken me vaak met Romelu Lukaku, maar ik zit nog lang niet op zijn niveau. Ik kijk op naar Didier Drogba en Robin van Persie."

'Ik ben een meer fysieke speler geworden. Je moet stevig staan als je de bal aanneemt, want er is niet veel ruimte en tijd', zegt hij over wat de Franse competitie hem leerde. Intussen heeft de ex-spits van KV Kortrijk acht Ligue 1-doelpunten en een bekerdoelpunt. 'Als je een neus voor doelpunten hebt, kan je overal scoren.'

