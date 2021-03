De 58-jarige Joan Laporta is de nieuwe voorzitter van FC Barcelona. Wie is hij en wat gaat er nu veranderen?

Vanaf het moment dat Joan Laporta besloot om zijn kandidatuur voor het voorzitterschap te stellen, was de race eigenlijk gereden. De energieke advocaat was eerder al president van 2003 tot 2010. Onder zijn bewind veroverde Barça in 2009 zijn eerste treble ooit en werd een gouden tijdperk ingezet. Dat roemrijke verleden speelde Laporta uit in zijn verkiezingscampagne: hij weet hoe hij de club naar de top kan stuwen, want... hij deed het eerder al. De keuze voor hem is dus ingegeven door nostalgie bij een groot deel van de socios en het is zeker niet de stijlbreuk met het verleden die Víctor Font belichaamde. De Catalaanse zakenman was zijn kandidatuur al jaren aan het voorbereiden vanuit Dubai en hij had tot in de puntjes uitgewerkt hoe de club er volgens hem moest gaan uitzien. Al dat labeur werd door Laporta tijdens een van de verkiezingsdebatten van tafel geveegd met één zin: 'Terwijl jij PowerPointjes zat te maken in Dubai, waren wij de Champions League aan het winnen.' De ervaring die de ex-voorzitter kan voorleggen, is natuurlijk uniek. Hij won met Barça onder meer twee keer de Champions League, vier titels en één Copa del Rey. Bovendien kent hij Lionel Messi, Gerard Piqué en Sergio Busquets - de zwaargewichten uit de kleedkamer - van zijn vorige passage aan het hoofd van de club. In zijn telefoonboekje staan ook de nummers van heel wat topmakelaars en andere prominenten uit het milieu. Kortom, hij is gepokt en gemazeld in de voetbalwereld. Toen El País hem vorige week vroeg of dat de reden is waarom hij geen al te concreet programma heeft en ook geen organigram heeft uitgewerkt, antwoordde hij met de hem gekende flair: 'Ik heb dat werk al gedaan. Ons project werd al eens geïmplementeerd ( in 2003, nvdr) en met succes. Wat we moeten doen, is dat nog verbeteren en daar zijn we nu mee bezig.' Afgezien van zijn ervaring moet Laporta het ook hebben van zijn charisma. Hij is een geboren optimist die het glas altijd halfvol ziet en dat straalt hij ook uit. In die zin is hij het antigif waar de club op dit moment nood aan heeft. Want rooskleurig is de situatie niet: een sportieve crisis, méér dan 1 miljard euro schulden, een afbladderend Camp Nou en een imago dat op de keien ligt na een onophoudelijke reeks schandalen die vorige week culmineerde in de aanhouding van ex-voorzitter Josep Bartomeu ( zie kader). 'Een boodschap van paniek hebben we nu niet nodig', zegt Laporta in El País. 'Dat past niet bij een club als Barça. We moeten aan het instituut denken. Als je niet optimistisch wil zijn, hoeft dat niet, maar je mag wel gerust zijn: Barça zal weer solide worden.'Hoe de nieuwe voorzitter dat precies wil doen, is niet duidelijk. Hij hamerde er de voorbije weken wel steevast op dat zijn prioriteit zal gaan naar de economische situatie van FC Barcelona. Laporta is ervan overtuigd dat hij nieuwe inkomsten kan aanboren en heeft het in die zin vooral over het aantrekken van sponsors en het optimaliseren van de relatie met de fans over heel de wereld. Met als uiteindelijke doel dat die supporters zoveel mogelijk Barçaproducten kopen. Hij is alleszins geen voorstander van een verdere inkrimping van het loon van de spelers. Die laatsten zijn volgens Laporta niet fair behandeld door het vorige bestuur. 'Je moet een voetballer altijd de waarheid zeggen. Ze hebben de spelers bedrogen, of de spelers hebben toch het gevoel gekregen dat ze bedrogen werden. Dat heeft tot gevolg gehad dat Leo er genoeg van had. Messi en zijn entourage hebben me iets verteld waar ik erg trots op ben: 'Alles wat je ons in het verleden gezegd hebt, heb je ook gedaan.'In aanloop naar de verkiezingen maakte Laporta zich sterk dat hij van de drie kandidaat-voorzitters de enige was die Messi in Barcelona kon houden. Een belofte die hij nu moet waarmaken. 'Je moet hem in de watten leggen, hem laten voelen dat hij geliefd is. Met mij zal hij een voorzitter hebben die er alles aan zal doen om zijn sportieve carrière op een hoogtepunt te laten eindigen. Maar Leo zal ook zien dat we een competitieve ploeg gaan bouwen.' Terwijl Toni Freixa, de derde kandidaat-voorzitter, openlijk sprak over het aantrekken van Kylian Mbappé en Erling Haaland, houdt Laporta zich wijselijk op de vlakte. Toch sluit hij niet uit dat Barça nog steeds de beste spelers ter wereld zal kunnen halen en dat de kern versterkt kan worden. Hoe dat moet gebeuren gezien de huidige financiële situatie van de club, is wederom onduidelijk. Laporta wil ook La Masía in ere herstellen. Het befaamde opleidingscentrum was de hoeksteen van het succes tijdens zijn vorige passage bij de club en moet de talentenfabriek van weleer worden. De komst van Pep Guardiola, een idee waar hij in het begin van zijn kiescampagne mee koketteerde, sluit Laporta nu uit. 'We hebben een trainer met een lopend contract en Pep heeft getekend bij City tot 2023', zegt hij in het Catalaanse Sport. 'Je zou aan hem moeten vragen of hij wil terugkeren. Op lange termijn misschien... Maar op korte termijn is hij gebonden aan City.' Ronald Koeman, die een verbintenis heeft tot de zomer van 2022, krijgt voorlopig het vertrouwen.