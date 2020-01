Door de terugkeer van Aymeric Laporte kan Pep Guardiola weer beginnen te experimenteren met zijn verdediging. Vanavond allicht opnieuw, in de derby tegen Manchester United.

Het duurde even voor de machine op gang kwam, maar sinds twee seizoenen moet de bewaker van de trofeekast op Manchester City voortdurend plaats maken voor nieuw materiaal: twee keer kampioen op rij, twee keer winnaar van de ligabeker op rij, twee keer na elkaar winnaar van de supercup en vorig seizoen ook de FA Cup. Vandaag, woensdag 29 januari, kunnen de troepen van Pep Guardiola een nieuwe horde nemen. Een lage: na de 1-3-winst op Old Trafford mag in eigen huis de finale van de Carabao Cup niet meer uit handen worden gegeven. Een extra troef is de terugkeer van Aymeric Laporte (25), al sinds eind augustus out met een knieletsel. Een zware streep door de rekening, want Pep noemde hem 'de beste linksvoetige centrale verdediger van de wereld'. 143 dagen onbeschikbaar, dat scheelde een pak in de titelrace. Samen met nog andere blessures, het verdwijnen van Vincent Kompany én de aanpassingsperiode die de Portugese rechtsachter Cancelo kende, maakte dat dat City in het najaar veel moest schuiven. Dat bijvoorbeeld middenvelders als Fernandinho of Rodri al eens moesten depanneren achterin. Met alle gevolgen van dien. Op de counter ging City dit seizoen geregeld met de billen bloot. De terugkeer van Laporte kan voor meer evenwicht zorgen. Guardiola wisselt bij City geregeld tussen vier en drie achterin. Zijn terugkeer naar drieën achterin, in de drukke kerstperiode, was een verademing voor de fans, want City was op dat moment wat voorspelbaar aan het worden. Een pak voorzetten die allemaal relatief makkelijk konden worden verwerkt door teams die maar één counterstrategie hadden: de bus parkeren en vervolgens snel uitbreken. Guardiola begon ongeveer elk van zijn Engelse seizoenen met een variant op drie man achterin, om vervolgens bij te sturen naar vier. Met de terugkeer van Laporte kan hij weer terugkeren naar zo'n beginvariant. Dat bleek alvast tegen Sheffield United. Zien of die variant ook behouden blijft duels. En of Laporte tijdig in vorm raakt voor die - gezien de onbereikbaarheid van Liverpool - allerbelangrijkste matchen van februari en maart: die tegen de Koninklijke uit Madrid.