Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: onze landgenoot is opnieuw fit, maar nu de anderen het zo goed doen, is het wachten op het juiste moment.

Soms is een kalendermaker clement. Omwille van het drukke prgramma in de komende weken moest Manchester City in de twee weken waarin de ploeg normaal geen midweekvoetbal had, andere duels plannen. Gelukkig voor The Citizens zijn dat thuisduels, zodat de reisbelasting niet te groot werd. Dat maakt dat de ploeg van Pep Guardiola van zijn zes volgende wedstrijden er vijf thuis speelt. Vier op een rij zelfs, om te beginnen zaterdag tegen West Ham. Daarna komen Wolves (dinsdag), Manchester United (zondag) en Southampton (de woensdag erna). Pas daarna gaat de bus richting Londen, voor een bezoek aan Fulham. De succesreeks - de zege op Borussia Mönchengladbach in de CL was de negentiende in een lange rij - kan dus nog even aanhouden.

Kevin De Bruyne keek in Boedapest, waar de wedstrijd tegen Gladbach werd gespeeld, 90 minuten lang toe hoe zijn ploegmaats de tegenstander verstikkend bij de keel grepen en geen kans gaven om hun spel te ontwikkelen. Voor de rust kwamen de Duitsers tot niet één baltoets in de zestien van de bezoekers. City veroverde, zo rekenden statistici uit, op gemiddeld 47 meter van het eigen doel de bal. Dat is nagenoeg op de middellijn, dus quasi op de helft van de tegenstander.

Pep Guardiola ziet dan ook geen reden om veel te veranderen. Ilkay Gündogan blijft zijn kandidatuur voor speler van het jaar onderstrepen. Zijn vijfde seizoen in dienst van de club wordt duidelijk zijn beste. In afwezigheid van De Bruyne moesten anderen wat verantwoordelijkheid nemen, zei de Duitser. Tot die anderen behoort ook Bernardo Silva, die De Bruyne twee jaar geleden ook al goed verving toen diens seizoen de mist inging met blessures.

Silva, Gündogan en João Cancelo (met opnieuw een assist): dat zijn de drie spelers die elk op hun manier wat taken van De Bruyne overnemen. Vooral Cancelo is als spelmaker en aangever vanaf de linkerflank bezig aan een verrassend sterk seizoen. Het is allemaal Pep ten voeten uit. Geen afhankelijkheid van één speler; het gevaar kan vanuit alle hoeken komen en door iedereen worden gecreëerd. Stilaan is ook iedereen weer fit. Dat geldt ook voor Sergio Agüero, die dit seizoen amper speelde en in Boedapest inviel. Hij bracht plots wat verfijning in het korte samenspel van City. Dat maakt dat Guardiola, die straks voor vier prijzen gaat, over veel kwaliteit kan beschikken.

De bezoekers van het eerstvolgende duel, West Ham, zijn onder David Moyes bezig aan een sterk seizoen, strijdend voor een plek die toegang geeft tot de Champions League. Het duel met City is een test voor hun geroemde verdediging. Solid, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. We zullen zaterdagmiddag zien hóé solid.

