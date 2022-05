Tessa Wullaert trekt na twee seizoenen de deur achter zich dicht bij Anderlecht. Ze kiest voor een avontuur bij het Nederlandse Fortuna Sittard. Dat maakte haar komst vrijdag bekend. Wullaert ondertekende een contract voor twee seizoenen.

De 29-jarige aanvalster werd dit seizoen kampioen en bekerwinnaar met Anderlecht. Ze scoorde zelf 38 keer in de Scooore Super League en werd daarmee ook topscorer. 'De overstap naar Nederland voelt voor mij als een nieuwe uitdaging, een nieuwe competitie', legde Wullaert uit op de teamwebsite. 'Het ambitieuze plan van Fortuna Sittard sprak mij enorm aan, wat mij heeft doen besluiten voor Sittard te kiezen. Ik ben er van overtuigd dat ik met mijn ervaring een bijdrage kan leveren aan dit mooie project en het op de kaart zetten van het vrouwenvoetbal in Limburg. De club en partner Azerion maken zich sterk voor vrouwenrechten, hetgeen goed aansluit bij mijn eigen project GRLPWR.'

In het verleden speelde Wullaert ook al voor Zulte Waregem (2008-2012), een eerste keer Anderlecht (2012-2013), Standard (2013-2015), het Duitse Wolfsburg (2015-2018) en het Engelse Manchester City (2018-2020).

Fortuna Sittard begon nog maar net met een vrouwenploeg, maar heeft veel ambitie. De club wil meteen de top in de Eredivisie aanvallen.

