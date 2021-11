Bondscoach Roberto Martinez was een tevreden man na de 3-1 zege van zijn Rode Duivels tegen Estland. 'We gaan dinsdag nog proberen winnen in Wales en dan gaat de blik naar de voorbereiding op Qatar', legde hij na de match uit.

'De tweede treffer bleef vandaag iets te lang uit', had Martinez ook gezien. 'Maar Estland toonde ook haar kwaliteiten. Het pakte niet voor niets een punt in Wales. Ik ben heel tevreden. Het hele team was op niveau. We wonnen de voorbije jaren 25 van onze 27 kwalificatieduels. Dat is iets wat we moeten onthouden, want het is niet makkelijk. Om zo'n cijfers te halen moet iedereen altijd voor de volle honderd procent gefocust zijn. En dat was ook deze campagne het geval. De mentaliteit van de jongens is uitstekend.'

Christian Benteke kreeg zaterdag zijn kans in de spits en bedankte met een goal en een assist. 'Christian speelde een topwedstrijd', beaamde de bondscoach. 'De laatste vijf maanden in clubverband heeft hij een verandering doorgemaakt. Hij heeft een uniek profiel. Hij was vandaag een uitstekend aanspeelpunt en speelde zoals ik het verwachtte. Het is niet makkelijk voor hem met concurrenten als Romelu Lukaku en Michy Batshuayi. Zijn positie is misschien de positie met de zwaarste concurrentie. Vandaag kreeg hij zijn kans en ik ben zeer tevreden over hem.'

Snelle aanpassing

Ook voor Timothy Castagne was er een basisplaats en dat in de driemansdefensie. 'Timothy speelde al bij de beloften op die plek en ook bij Atalanta en Leicester deed hij het de voorbije jaren geregeld', aldus Martinez. Vandaag vond ik dat het ook bij ons kon. We wilden hem eens zien op de positie van Toby Alderweireld. We wilden met zijn snelheid de counters van Estland neutraliseren en dat is gelukt.'

Roberto Martinez

Nieuwkomers Dante Vanzeir en Wout Faes vielen uit de selectie, maar de bondscoach was toch zeer tevreden over hun integratie in de groep. 'Ze hebben zich zeer snel aangepast aan de nationale ploeg, nog sneller dan ik had verwacht. Dat stemt me gelukkig. Het zijn zeer interessante jongens voor de toekomst.'

Courtois

Met de kwalificatie op zak gaat de focus het komende jaar naar de voorbereiding op het WK in Qatar (21 november-18 december). 'We gaan eerst in Wales nog proberen te winnen', zei de bondscoach. 'Dat zijn we aan onze standing verplicht. Enkel de topfitte spelers zullen meegaan naar Wales. Waarschijnlijk zal Thibaut Courtois terugkeren naar Madrid. Hij kon maar één keer trainen de voorbije week voor Estland. Hij is niet geblesseerd, maar we zijn voorzichtig. Verder denk ik dat iedereen kan meereizen, maar dat kan ik nu nog niet bevestigen. Daarvoor ken ik momenteel nog niet de toestand van elke individuele speler.'

Nadien organiseert Martinez een 'camp' in maart en zijn er de Nations League-duels in juni en september. 'In maart zullen enkel spelers met minder dan vijftig caps erbij komen', herhaalde de bondscoach nog eens. 'Daarna zijn er nog zes Nations League-duels, waarvan vier in juni en twee in september. Dat wordt de perfecte voorbereiding voor het WK. De plaatsjes zullen opnieuw heel duur zijn. Er is veel concurrentie in het team, maar er staan ook nog veel matchen op het programma. Jongens als Charles De Ketelaere en de teruggekeerde Dries Mertens vielen goed in vandaag. Het worden moeilijke keuzes voor mij, maar iedereen zal kansen krijgen.'

Benteke: 'Mezelf getoond'

Christian Benteke, omringd door verdedigers, scoort: 1-0 © Belga

Doelpuntenmakers Yannick Carrasco en Christian Benteke waren op de persconferentie na de wedstrijd aanwezig. Voor Carrasco was zijn goal natuurlijk het meest in het oog springende moment. 'Het was inderdaad een mooie goal', glunderde hij. De buitenspeler van Atlético Madrid vlamde de bal vroeg in de tweede helft mooi in de linkerbovenhoek. 'Hij hoort zeker bij de vijf mooiste goals in mijn carrière. Twee weken geleden bij Atlético maak ik ook al een mooi doelpunt. Dat is twee op een rij. Het gaat goed. Ik speel met vertrouwen en ben fysiek top, daarom schiet ik op dat moment ook op doel.' 'Deze kwalificatie was heel belangrijk voor ons', ging Carrasco verder. 'We zijn er opnieuw bij op een groot toernooi. We winnen vandaag voor eigen volk en kunnen een feestje bouwen met de fans. Na de Nations League was er even een moeilijk momentje. Maar vandaag hebben de fans ons opnieuw gepusht. Het was een mooie avond.'

Christian Benteke sloot zich aan bij zijn ploegmaat. 'Deze kwalificatie is voor ons land iets grandioos. We gaan voor de vijfde keer op rij naar een groot toernooi. Dat is niet niets. Je mag de kwalificatie niet onderschatten.' Ook Benteke pikte zijn doelpuntje mee en speelde een sterke match. 'In de speeltijd die ik krijg probeer ik zo veel mogelijk te tonen', legde hij uit. 'Dat is vandaag gelukt, denk ik. Of ik meer zou moeten spelen? Dat is aan de coach. Ik focus me op mijn prestatie. Ik zorg dat ik altijd klaar ben. Ik speel nog steeds in de Premier League, de beste competitie ter wereld. Wekelijks treffen we de beste teams van Europa. Ik ben er fier op al zolang in die competitie te spelen en wil dat nog even blijven doen.'

Benteke werd ook gevraagd naar het spel van zijn maatje, kapitein Eden Hazard. 'De speler Eden is de voorbije jaren een beetje veranderd door alle blessures', aldus de aanvaller. 'Hij probeert contact te vermijden, dat is logisch, maar hij doet dat heel intelligent. Als hij simpeler moet spelen, doet hij dat. Het is niet omdat hij geen vijf of zes spelers dribbelt dat hij niet meer belangrijk is voor ons.'

Ook Carrasco zag dat Hazard nog steeds van groot belang is voor de ploeg. 'Hij hield de bal goed bij, waardoor we konden aansluiten. Eden is nog steeds een belangrijke speler voor ons. En dat zal hij ook zijn tijdens de komende grote toernooien."'

