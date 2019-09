De gewezen Senegalese international speelde in ons land voor Club Brugge en Sporting Charleroi.

Tew Mamadou was 59 jaar. Hij overleed vandaag bij hem thuis in de Senegalese hoofdstad Dakar.

"Ik kreeg vanochtend om 4u45 een bericht van zijn beste vriend in Senegal dat Tew er niet meer is", zegt een aangeslagen Sadio Demba, de gewezen Senegalese international die in ons land voor SC Menen, SK Roeselare en FC Knokke voetbalde en coach was bij SV Roeselare, RAEC Mons, Sporting Chareroi, Antwerp, Westerlo en WS Brussels.

Het ging niet zo goed met Mamadou. "Hij leed zwaar aan artrose en sukkelde met twee kapotte knieën", zucht Demba. "Helaas is hij nooit geopereerd kunnen worden. Niet te geloven. Zo'n goeie man."

Mamadou was een bikkelharde verdediger. Hij speelde van 1984 tot 1989 143 officiële wedstrijden voor Club Brugge en maakte daarin 5 doelpunten. Van 1989 tot 1992 voetbalde hij in ons land ook nog voor Sporting Charleroi.