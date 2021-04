Kevin De Bruyne heeft zijn contract bij Manchester City met twee jaar tot de zomer van 2025 verlengd. Dat hebben The Citizens woensdag gemeld, de dag nadat hij zelf Dortmund een 2-1-nederlaag aansmeerde in de Champions League. 'Ik kan niet gelukkiger zijn', reageert de Rode Duivel, die sinds 2015 bij City aan de slag is.

De Bruyne groeide in Manchester snel na zijn komst uit tot absolute sterkhouder. Hij won met het team de voorbije jaren twee Premier League-titels, een FA Cup en vier League Cups. Ook werd hij in 2020 verkozen tot 'PFA Player of the Year'.

'Sinds mijn komst bij City in 2015 voel ik me er thuis', zegt de 29-jarige assistenkoning. 'Ik hou van de fans, mijn familie heeft zich hier in Manchester gesetteld en mijn spel heeft zich mooi ontwikkeld. Deze voetbalclub is ingesteld op succes en biedt me alles wat ik nodig heb om mijn prestaties te optimaliseren. Dit contract ondertekenen was dus een eenvoudige beslissing. Ik speel het beste voetbal uit mijn carrière en heb echt het gevoel dat er nog meer komt.'

De Rode Duivel, die met City andermaal bezig is aan een ijzersterk seizoen en afstevent op een nieuwe landstitel, looft ook de samenwerking met coach Pep Guardiola. 'Pep en ik zien voetbal op dezelfde manier. Zo'n relatie met de manager hebben is belangrijk voor mij omdat onze doelstellingen volledig op een lijn liggen en we dezelfde dingen willen.'

'Het is nu mijn focus om ervoor te zorgen dat we een succesvol einde maken aan de huidige campagne', besloot de Rode Duivel. 'Onze resultaten en prestaties tot dusver waren uitstekend, maar we moeten ervoor zorgen dat we het seizoen afsluiten met de prijzen die we verdienen.'

Naast de landstitel, die City haast niet meer kan ontglippen, zijn De Bruyne en co ook nog aan zet in de Champions League. Daar stopt het niet dit seizoen, want ook de FA Cup en League Cup kan het team uit Manchester nog aan zijn prijzenkast toevoegen.

