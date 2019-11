In deze rubriek gaan we elke zaterdag op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: de tijd van eindejaarslijstjes breekt aan. Zoals: wie zijn de beste Premier Leaguespeler van het voorbije decennium, en hoort KDB daarbij?

Met nog één wedstrijd (uit bij Dinamo Zagreb) te gaan, is Manchester City al zeker van groepswinst in groep C van de Champions League. Dat was het beste nieuws van de week voor de ploeg van Kevin De Bruyne, die tegen Donjetsk thuis bleef steken op een gelijkspel.

Bij City gaat nu alle aandacht uit naar twee competitieduels op verplaatsing. Zaterdagmiddag is er de early kick off bij Newcastle, dinsdagavond een verplaatsing naar Burnley. En dan is het volle focus op de derby tegen Manchester United, zaterdagavond 7 december voor eigen volk.

Nu het jaar _ en ook het decennium _ op zijn einde loopt, is het weer lijstjestijd. Niet alleen wie in het team van het jaar thuis hoort, maar ook in de ploeg van het decennium. Op de diverse sportzenders hét thema de voorbije dagen. Met centraal daarbij de vraag: hoort Kevin De Bruyne, één van de stuwende krachten in het City van de voorbije jaren, in dat elftal thuis?

Afleggen tegen Yaya Touré

Ex-Liverpoolverdediger Jamie Carragher vond alvast van niet. Maandagavond mocht hij bij Sky Sports zijn ploeg van het voorbije decennium toelichten. Voor een plaats op het middenveld woog Carragher De Bruyne af tegen Yaya Touré en de Ivoriaan haalde het. Touré speelde tussen 2010 en 2019 meer dan 200 wedstrijden voor City en won met drie verschillende coaches drie titels. Zijn topseizoen was er in 2014, toen hij in 25 competitiewedstrijden 20 keer scoorde.

Toen De Bruyne met Pep Guardiola en City in 2018 kampioen werd, eindigde hij tweede in het referendum van voetballer van het jaar en had hij ook een belangrijke voet in de titel. Maar zijn blessures in het seizoen daarop weerhielden Carragher ervan om onze landgenoot in zijn team van het jaar te zetten.

"Hij was er wel zeer dicht bij," vertelde Carragher in zijn toelichting bij zijn elftal. "Als hij niet geblesseerd was geraakt en nog eens 12 maanden aan kwaliteit had kunnen tonen, zou hij echt hebben zitten duwen tegen de figuur van Touré. Nu niet. Touré was belangrijk voor de eerste twee titels van City. Vincent Kompany hield het achterin allemaal bij mekaar, en vooraan scoorde Agüero, maar ik herinner me vooral de power waarmee hij op het middenveld te keer ging. Ik denk dat ik hem toen heb beschreven als een man in een spel voor kinderen. Hem kon ik er écht niet uitlaten."

Zijn collega pundit Gary Neville, ook uitgenodigd in de studio van Sky Sports, zat op dezelfde lijn. "Naast die drie was ook David Silva belangrijk voor City. Die moesten erin." Beide analisten namen wel Eden Hazard én Vincent Kompany in hun ploeg op.

Carraghers ploeg zag er zo uit: De Gea; Zabaleta, Kompany, Van Dijk, Azpilicueta; Toure, Kante, D.Silva; Bale, Aguero, Hazard

En die van Neville was: De Gea; Zabaleta; Kompany, Van Dijk, Azpilicueta; Hazard, Toure, Silva; Aguero, Kane, Suarez

De man van de juiste beslissingen

BT Sport had dinsdag de uitzendrechten op het Europese duel van City tegen Donjetsk. Als analisten zaten die avond in de studio: Joleon Lescott, gewezen verdediger van City, en Owen Hargreaves, ex-speler van Manchester United.

Omdat De Bruyne Europees een uitstekende wedstrijd speelde _ al maakte hij dit seizoen in de Champions League nog geen doelpunt _ kwam hij in hun analyse geregeld ter sprake. Of hij ook hún team van het decennium zou halen, wilde de moderator weten.

Ook Lescott koos voor Touré. "Omdat hij de kwaliteiten had om voor jou de wedstrijd te winnen, in welke situatie je ook zat", was zijn redenering. Maar hij loofde wel De Bruyne: "Het feit dat hij de juiste beslissingen neemt, speelt een sleutelrol in het huidige succes. Bovendien heeft hij ook de kwaliteiten."

Dat onderschreef Hargreaves: "Als ik zou moeten betalen om één speler in de Premier League te zien, dan is hij het. Hij maakt dat het spel zo eenvoudig lijkt en heeft altijd de juiste pass. Als je een jonge voetballer bent, kijk naar deze man!"

(Peter T'Kint)