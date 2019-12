In deze rubriek gaan we elke zaterdag op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: zand in de ogen, de woorden van Alan en opletten voor Marcus.

Gezien het gegeven dat Manchester City Europees al is geplaatst én groepswinnaar is, durven we er veel op te verwedden dat Kevin De Bruyne woensdag géén nieuw duel in de Champions League zal spelen.

City speelt dan in de vooravond tegen Dinamo Zagreb, maar die partij is alleen voor de Kroaten van belang. Vermoedelijk krijgt De Bruyne, met het oog op het drukke eindejaarsprogramma, dan ook rust en zien we hem Europees pas na Nieuwjaar terug, als Guardiola en co nog eens proberen om Europa te veroveren.

Voorlopig raakte het daar onder Pep nog niet verder dan in de kwartfinales, en als we analisten mogen geloven, zal dat dit jaar niet anders zijn. Off the record laat de Catalaan immers verstaan dat hij (nog) geen materiaal heeft om de Champions League te winnen.

Klopt dat (let wel, de wintermercato komt er nog aan) of probeert hij zand in de ogen te strooien van zijn tegenstanders? Wait and see, vanaf de knock-outfase.

Lof van Shearer

In eigen land is het voorlopig ook achtervolgen. Reden: te weinig defensieve stabiliteit. Al te makkelijk loopt de tegenstand door de as van het veld. Guardiola had, zo luidt de analyse, beter meer geïnvesteerd in een opvolger voor Vincent Kompany, dan in nieuwe flanken.

En op het middenveld blijkt Rodri, hoe getalenteerd ook, (nog) niet dé ideale opvolger voor Fernandinho. Zodat de defensie iets te veel onder druk komt.

Offensief is alles onder controle, met De Bruyne in een glansrol. In de aanloop naar het duel tegen Manchester United, vanavond de late kick-off, zette de BBC nog eens de statistieken van onze landgenoot in de verf. Dit seizoen zette hij in de Premier League al 55 kansen op: 37 in open play, 18 op standaardsituaties. Niemand doet beter.

City zal vanavond het betere van het spel hebben, voorspelt Alan Shearer als analist van de Britse openbare omroep. En daarin zal u De Bruyne zien uitblinken, denkt de gewezen spits van Engeland en Newcastle United: "Kevin is een droom voor een aanvaller, vanwege het bereik van zijn passes. Hij kan voorzetten vanaf de flank, maar ook steekballen geven in de rug van de defensie. Zijn passes zijn de sleutels die een spits nodig heeft, exact wat je nodig hebt.'

'Bovendien kan hij ook afwerken', vervolgt de oud-spits. 'Zijn doelpunt tegen Newcastle vorig weekend was ongelooflijk. Verrassen doet zoiets mij niet. Dat is wat een voetballer tot een buitengewone speler maakt: ze kunnen alles de hele tijd.'

Een hapje voor Rashford

Beide ploegen komen aan de aftrap met veel zelfvertrouwen. City zette vorige dinsdag Burnley stevig weg met 1-4. De Citizens speelden of hun leven er vanaf hing. Want het seizoen is mislukt, als ze straks de Champions League niet winnen en Liverpool in de Premier League voor moeten laten gaan. De tegenstander net als vorig jaar onder druk zetten met een lange reeks zonder puntenverlies, is dan ook de boodschap.

Bij United vecht Ole Gunnar Solskjaer dan weer voor zijn job. Hij kwam vorig jaar in december in dienst, en deed het goed in de beginfase, later slecht in het vervolg. Woensdag klopte hij overtuigend José Mourinho en zijn Spurs. Voor Solskjaer is de derby belangrijk om te overleven, vernam Shearer in de coulissen, want United bengelt ergens in niemandsland: te ver van de top.

De reddingsboei van de Noorse coach heet dezer dagen Marcus Rashford, de spits die hij uit het juk van Mourinho bevrijdde door hem een jaar geleden naar het centrum te halen. Ten koste van Romelu Lukaku was dat toen.

Rashford is de laatste weken dé man in vorm. Hij scoorde met Engeland tegen Bulgarije en vervolgens tegen Liverpool, Norwich, Chelsea, Partizan, Brighton, Montenegro en Kosovo nog een keer met Engeland, en in de competitie daarna tegen Sheffield United en de Spurs: dat zijn 12 goals in zijn voorbije 13 wedstrijden.

Shearer voorspelde in zijn voorbeschouwing countermogelijkheden voor Manchester United, en dat lijkt een hapje voor Rashford.