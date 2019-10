In deze rubriek gaan we elke zaterdag op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: Manchester City kent zijn kerstprogramma en is daar niet tevreden mee. Het worden drukke feestdagen voor Kevin De Bruyne.

Vanavond (zaterdag 19 oktober, aftrap 18u30) staat Crystal Palace - Manchester City op het programma. Het is afwachten of Kevin De Bruyne na enkele weken blessureleed weer in de basis start. In elk geval trainde hij deze week volop mee, nadat zijn liesletsel dat hem van de velden hield tegen Dinamo Zagreb en Wolves hersteld bleek. Meetrainen deed ook John Stones, de centrale verdediger was door een dijblessure out sinds de nederlaag bij Norwich. Omdat City ook Aymeric Laporte moest missen, die komt pas ten vroegste in 2020 terug, moest Pep Guardiola teruggrijpen naar Fernandinho als centrale verdediger.

Wie er misschien niet bij loopt tegen Crystal Palace is Sergio Aguero. De Argentijnse pocketspits raakte vorige week betrokken bij een verkeersongeval. De schade bleek uiteindelijk alleen materieel, maar Aguero is wel onzeker vanwege een hielletsel. Zo moest hij alvast verstek geven voor enkele interlands met Argentinië.

Niet tevreden met kerstkalender

De familie van De Bruyne en Michèle Lacroix kan inmiddels de kerst- en eindejaarsvakantie boeken in Manchester, want vorige week raakte het televisieschema bekend van die drukke periode. Met na Kerstmis een wedstrijd op 27 december (bij Wolverhampton), op 29 december (thuis tegen Sheffield United) en eentje op 1 januari 2020 (thuis tegen Everton). Geen verre verplaatsingen binnen het land, maar toch voldoende om voor frustraties te zorgen. De eerste twee matchen vallen binnen de 48 uur _ de eerste wordt afgetrapt om 20u45 en de volgende al om 19 uur _, op fysiek vlak pure waanzin aan het einde van een slopende herfst.

Omar Berrada, chief operating officer van Man City, hekelde die programmering vorige week dan ook in een officieel standpunt van de club. Daarin zei hij dat de club begrip had voor de wensen van de televisiemakers die in deze vakantieperiode veel wedstrijden op de buis willen, maar ook 'dat het welzijn van de spelers, de sportieve integriteit van de league én de kwaliteit van het product' moet worden meegenomen in het opstellen van een schema.

Veel meer dan opmerkingen geven, kan City evenwel niet, het schema ligt vast en de zenders zijn baas. Ook stadsgenoot United speelt twee matchen binnen de 50 uur. Liverpool krijgt wat meer rust _ wat wellicht een grotere doorn in het oog is van de Citizens _ met duels op 26 december (uit bij Leicester City), 29 december (thuis tegen Wolverhampton) en 2 januari (thuis tegen Sheffield United). Daarna ligt de competitie een weekje stil.

Interessant wordt ook om de komende maanden de ontwikkelingen rond de toekomstplannen van Pep Guardiola te volgen. City wil binnekort met sterspeler Raheem Sterling praten over een nieuw contract en zal dat vermoedelijk ook doen met de Catalaan, die zijn contract na volgend seizoen ziet aflopen.

King Kev op recordjacht

Voor Kevin De Bruyne, vorige week door de krant The Independent op plaats 57 gezet in een ranking met de beste spelers van de eerste twee decennia van deze eeuw, kan het onder Pep nog een mooi jaar worden. Er bestaat zoiets als een Guiness World Record book. Trent Alexander-Arnold van Liverpool werd daar vorige week al in opgenomen, voor de editie die in 2020 verschijnt. De flankverdediger van Liverpool gaf vorig seizoen 12 assists in de Premier League en dat bleek een record voor een verdediger in eerste klasse in één seizoen.

De Bruyne zou voor een volgende editie ook in aanmerking kunnen komen. Zijn assistaantal dit seizoen bedraagt 8 in evenveel competitiewedstrijden. Dat is, afgemeten aan zijn speeltijd, 1,21 assists per 90 minuten. Het record in één seizoen staat volgens de statistici op naam van Thierry Henry. Die zorgde in 2002-'03 voor 20 assists bij Arsenal. De Bruyne heeft nog dertig matchen om dat cijfer te verbeteren. Eerste afspraak vanavond in Selhurst Park.