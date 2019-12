In deze rubriek gaan we elke zaterdag op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: de Rode Duivel over de opties na zijn spelerscarrière en de mogelijke verschuivingen in de staf van Man City.

Een nieuwe speeldag, een nieuwe topper voor Kevin De Bruyne. Na de thuisnederlaag tegen Manchester United vorig weekend (al het vierde verlies dit seizoen, dat is evenveel als vorig seizoen over een heel jaar) volgt een nieuwe topper: zondag uit bij Arsenal.

De Gunners, nog steeds met interim-manager Ljungberg, zijn bezig aan een iets betere periode: maandagavond wonnen ze uit bij West Ham, hun eerste zege in acht wedstrijden, en donderdag maakten ze een achterstand van 2-0 goed bij Standard. Het was goed voor groepswinst, en een plaats als reekshoofd in de volgende ronde van de Europa League.

De traditie speelt in het voordeel van de bezoekers. Niet alleen won Arsenal niet een van zijn laatste vijf thuiswedstrijden, de reeks tegen City is een hele slechte. De vorige vijf duels gingen allemaal verloren. Vier in de competitie, eentje in de finale van de League Cup in 2018. Dat was de eerste trofee van Pep Guardiola als manager van Manchester City. De laatste thuiszege van Arsenal dateert al van 6 oktober, toen werd gewonnen van Bournemouth.

City trekt naar Londen zonder Agüero en zonder Stones, allebei al weken uit en nog niet fit. David Silva is onzeker. De Bruyne is wel van de partij en zijn goeie individuele statistieken kregen gisteren nog een boost. Een panel van experten en fans verkozen zijn doelpunt tegen Newcastle tot goal van de maand november.

T2 van Man City naar Arsenal?

Leuke bijkomstigheid op dit moment: de assistent van Guardiola, Mikel Arteta, is voor de bookmakers een van de grote kandidaten om de ontslagen Unai Emery op te volgen. Samen met Carlo Ancelotti, net ontslagen door Napoli, maar met betere kaarten dan interim Ljungberg.

Guardiola van zijn kant liet op de persconferentie in de aanloop naar dit duel nog eens weten dat hij géén opstapclausule in zijn contract heeft staan. Pep ligt nog tot 2021 onder contract maar een hardnekkig gerucht liep vorige week dat hij 12 maanden eerder zelf onder die deal uit zou kunnen. Dat blijkt volgens de manager niet te kloppen. De 32 punten na 16 speeldagen is voor Guardiola wel het slechtste resultaat ooit als hoofdcoach van een topclub. Met 44 goals is zijn team wel de best scorende ploeg in de Premier League.

Openhartig interview

In de aanloop naar het stadsderby kon een verslaggever van de Daily Telegraph exclusief met De Bruyne spreken. Hij trok daarvoor naar Londen, naar de nieuwe kantoren van Roc Nation Sports. De Bruyne vertelde daar dat hij als mens de voorbije jaren veranderde. Hoe extravert hij op het veld ook is, hoe timide ernaast. "Als je me vier jaar geleden zou hebben ontmoet, dan zou ik hallo hebben gezegd, gevraagd hoe het was, en verder zijn gelopen. Nu heb ik geleerd om met mensen om te gaan. Dat is maturiteit. Het is niet altijd makkelijk, introvert zijn."

Het gesprek ging uiteraard vooral over voetbal, maar ook over het vaderschap ("Mijn oudste zoon heeft 's nachts twee jaar niet geslapen, en dat was soms lastig, maar je went aan alles."), over passing ("Soms zie ik de nabije toekomst en hoe het spel zich gaat ontwikkelen nog voor het gebeurt.") en over wat hij na zijn carrière zou willen doen.

In zaken gaan is een piste die hij onderzoekt, vandaar ook de contacten met de VS en Roc Nation, in het voetbal blijven is een andere optie. Daaromtrent had hij dit nieuwtje: blijkbaar geeft Roberto Martínez zijn Rode Duivels straks op het trainingskamp in maart de kans om een aanvang te maken met hun trainerscursussen.

Dat zal dan allicht voor een stuk tijdens de stage in Qatar moeten gebeuren, want daar gaan de Rode Duivels zich verder voorbereiden op het EK, met onder meer oefeninterlands tegen Portugal en Kroatië.