The life of Kevin: met de Duivels op jacht naar een primeur

In deze rubriek gaan we elke zaterdag op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: met de Rode Duivels in Sint-Petersburg op zoek naar groepswinst en een historische dertig op dertig.

Leandro Trossard en Kevin De Bruyne tijdens een training met de Rode Duivels. © belga