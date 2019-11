Eén assist vandaag/zaterdag tegen Southampton en Kevin De Bruyne breekt opnieuw een record.

Na het midweek bekervoetbal, waarin City zonder De Bruyne in de wedstrijdkern makkelijk won van Southampton, staat in Engeland vandaag/zaterdag een nieuw bezoek van de Saints aan Manchester op het programma. Om 16 uur Belgische tijd zetten De Bruyne en co hun inhaalrace op Liverpool verder. In de stand hebben de Reds, die op hetzelfde moment naar Aston Villa moeten, op dit moment zes punten voorsprong.

...