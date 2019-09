In deze rubriek gaan we elke zaterdag op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: geen Carabao Cup, geen muizenissen en geen geheimen.

Manchester City kan dit seizoen de tweede ploeg worden die drie ligabekers op rij wint en omdat Pep Guardiola een verzamelaar van bekers en prijzen is, en gewoon ook graag wint, was het dinsdag uitkijken naar het team dat hij zou selecteren voor de uitwedstrijd bij Preston in de derde ronde van de Carabao Cup. Een beker waarvan City de titelhouder is. Dat zinnetje kunnen we altijd herhalen, want City is zowat van alles titelhouder...

