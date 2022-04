Als je het over Liverpool hebt, heb je het altijd over de geweldige aanvallers of de rots in de branding Virgil van Dijk. Maar niet te onderschatten is de inbreng van Thiago, die in de vorm van zijn leven verkeert.

'Hij is de enige speler die ik wil, hij is een superspeler. Het wordt Thiago of niemand.' Dat maakte Pep Guardiola bekend in zijn eerste transferzomer bij Bayern in 2013. De Spaanse coach moest en zou Thiago meenemen naar de Bundesliga en dat lukte ook, met drie titels, een wereldtitel voor clubs en twee Duitse bekers in drie seizoenen tot gevolg. Daarna verliet Guardiola de Rekordmeister voor een nieuw avontuur bij Manchester City, terwijl Thiago nog vier seizoenen zou schitteren in Beieren. Nog eens vier titels, twee bekers en in 2020 ook eindwinst in de Champions League - toen hij een van dé spelers van de finale was tegen PSG - later, verruilde ook Thiago de Bundesliga voor de Premier League. Niet Manchester, maar Liverpool werd zijn nieuwe bestemming. Na een heel lastig eerste seizoen speelt hij daar nu de pannen van het dak. Hoe komt dat?Slachtoffer van verdedigende problemenThiago werd tegen de filosofie van Liverpool in binnengehaald. De Reds en Jürgen Klopp gaan liever op zoek naar iemand onder de 25 jaar die nog kan groeien en jaren later een meerwaarde kan opbrengen, dan iemand rond de 30 die al een afgewerkt product is. Voor de in Italië geboren Spanjaard wou Klopp echter een uitzondering maken. 'Een speler als Thiago is bijna niet te stoppen. Controle: ongelooflijk. Visie: ongelooflijk. En zijn passing: ook niet slecht', vertelde de Duitse coach over zijn keuze voor Thiago.Maar diens eerste seizoen in Noord-Engeland viel serieus tegen. Blessures, ziektes en een serieuze vormdip zorgden ervoor dat het bijna een verloren jaar werd. 12 van de 37 wedstrijden moest hij missen door kwetsuren - van midden oktober tot januari was hij out - en voor de rest was het zoeken naar wat Klopp nu precies van hem verwachtte. In het verloren tweeluik tegen Real Madrid vorig jaar in de Champions League zat de Spaanse goochelaar zelfs de hele tijd op de bank.Het was ook geen cadeau om net vorig jaar aan te komen bij Liverpool. De ploeg werd geteisterd door een blessuregolf in het verdedigende compartiment. Zo goed als alle centrale verdedigers lagen op een gegeven moment in de lappenmand waardoor middenvelders Fabinho of Jordan Henderson een rijtje naar achter werden geschoven. Thiago, die bij Bayern verdedigend de steun kreeg van Joshua Kimmich op het middenveld, moest toen de enige nummer 6 spelen. En dat beviel hem niet goed. Met of zonder: geen klein verschilDit seizoen ligt dat allemaal anders. Virgil van Dijk en Joel Matip leiden de verdediging opnieuw en Fabinho kwam Thiago uit de nood helpen op het middenveld. Een meesterzet, want sindsdien zit de Spanjaard in de vorm van zijn leven. Van de 15 Premier Leaguematchen waarin Thiago in de basis begon, won Liverpool er 14 en speelde het 1 keer gelijk, tegen Manchester City. Liverpool scoorde daarin ook 43 keer en kreeg maar 4 goals tegen. Zonder Thiago is het een ander verhaal: van die 18 partijen wonnen de Reds er slechts 10, eindigden er 6 op een gelijkspel en verloren ze 2 keer. Het aantal gescoorde doelpunten is met 42 zo goed als hetzelfde, maar de ploeg moest wel 18 doelpunten slikken.Thiago zorgt voor de balans in het team in een iets meer vooruitgeschoven rol in vergelijking met vorig seizoen. Dat komt terug in de statistieken, maar ook verdedigend is hij beter geworden. Vorig seizoen werd hij vaak verweten onnodige fouten te maken, maar dat is nu verdwenen. Vorig jaar maakte hij zo nog 2,5 fouten per 90 minuten, nu slechts 1,6. Bovendien pakte de 31-jarige middenvelder nog maar één gele kaart dit seizoen. Vorig jaar waren dat er vier. Het toont aan dat Thiago minder aan zijn lot wordt overgelaten, maar ook dat hij het ritme van de Premier League helemaal onder de knie lijkt te hebben en Liverpool nu echt kan leiden.ApplausDat werd nog maar eens duidelijk in de Hate Game tegen Manchester United vorige week. Het werd zo'n masterclass dat verdediger Ibrahima Konaté gewoon begon te applaudisseren bij iedere pass die het Spaanse genie verstuurde. Gevolgd door Andy Robertson die zijn ogen bij momenten niet kon geloven. Het gevolg: Liverpool won met pijnlijke 4-0-cijfers en Thiago kreeg in de 80ste minuut een applausvervanging. Qua doelpunten of assists is Thiago nooit de beste geweest. Ook dit seizoen zit hij nog maar aan twee goals en evenveel beslissende passes. Maar dat is ook zijn spel niet. Hij moet de link vormen tussen verdediging en aanval, ruimtes maken en de bal op de stropdas van de aanvallers leggen. 'Hij is een waanzinnige speler, wow!', was Klopp enkele weken nog duidelijk onder de indruk. 'Thiago had wat pech vorig seizoen door blessures, maar als hij fit is, kan hij het spel dicteren. Hij heeft er een oog voor, hij kalmeert het spel op de juiste momenten. Hij heeft een sensationeel overzicht over het spel.' Kan hij ook in de Champions League zijn duivels nog eens ontbinden?