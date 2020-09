Liverpool betaalt ongeveer 30 miljoen euro voor de Spaanse middenvelder, die bij de Reds tekent tot 2024. Een grote aderlating voor Bayern volgens coach Hansi Flick.

Het was de Engelse voetbalsite The Athletic die als eerste op de proppen kwam met het nieuws dat al een tijdje in de lucht hing. Thiago had immers al bekendgemaakt dat hij zou vertrekken bij de CL-winnaar. In de zomer van 2013 was de in Brazilië geboren creatieve middenvelder maar ondertussen 39-voudig Spaans international door de Beierse grootmacht voor 25 miljoen euro overgenomen van Barcelona. Dat gebeurde toen op uitdrukkelijke vraag van coach Pep Guardiola, die Thiago als essentieel stuk zag op zijn tactisch schaakbord om Bayern München aan prijzen te helpen. Een goede ingeving, want op zeven jaar tijd toonde hij vaak zijn meerwaarde. 'Bayern München verliest met Thiago een uitzonderlijke speler', oordeelt ook huidig trainer Hansi Flick. 'Iemand die altijd veel inspanningen leverde voor de ploeg en vaak in staat bleek om voor verrassingen te zorgen.'Thiago maakt vaak het verschil door de bal op het laatste moment te passen, heel risicovol, omdat hij dat als de beste kan. In veel duels waren zijn ingevingen de beslissende.Vorige maand won Thiago in Lissabon de Champions League als strateeg en basisspeler met Bayern München. Een mooi eindpunt na bijna 250 duels met zestien prijzen (waaronder zeven Bundesligatitels). De Premier League moest en zou zijn nieuwe bestemming worden als volgende uitdaging.Jürgen Klopp was er als manager van Liverpool dan ook als de kippen bij om deze voetballende controleur op het middenveld te strikken. De Reds zouden ongeveer 30 miljoen euro (zonder bonussen) betalen voor Thiago, die een verbintenis kreeg tot 2024. Hij zal op zijn positie de concurrentie moeten aangaan met aanvoerder Jordan Henderson en Fabinho. Vermoedelijk trekt de Nederlandse international Georginio Wijnaldum door zijn komst naar het Barcelona van Ronald Koeman.De onderhandelingen kwamen de afgelopen dagen in een stroomversnelling omdat de clubleiding van Bayern München aan haar sterkhouder had duidelijk gemaakt dat de deal rond moest zijn voor de start van het Bundesligaseizoen, vandaag/vrijdag in de Allianz Arena tegen Schalke 04.Vooral erevoorzitter Uli Hoeness had zijn ongenoegen geuit over de houding van Liverpool, dat volgens hem Bayern had gechanteerd door te lang te wachten met een concreet bod.