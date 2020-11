Ondanks zijn transfer naar Chelsea blijft Thiago Silva met frustraties zitten over de manier waarop hij na acht jaar het Parc des Princes moest verlaten. Toch blijft PSG de club van zijn hart.

Hij mag dan al 36 zijn, aan uitbollen denkt Thiago Silva nog lang niet. Na een succesvolle Champions Leaguecampagne met PSG arriveerde de verdediger bij Chelsea, dat in totaal liefst 250 miljoen euro investeerde op de transfermarkt en steile ambities koestert. 'Een club als Chelsea vecht altijd voor alle mogelijke titels. Als je kijkt naar de spelers die ze gerekruteerd hebben, dan zal dit team nóg competitiever zijn dan vorig jaar', zegt Silva in een Zoomgesprek vanuit de Londense hotelkamer waar hij voorlopig kampeert. 'Ik ben vooral gelukkig en fier dat ik deel mag uitmaken van zo'n mooi project.'

Je komt bij Chelsea in een heel andere groep terecht dan bij PSG, met Jorginho als enige andere Braziliaan. Je spreekt geen Engels: zoek je dan eerder toenadering tot de Franse spelers, zoals Kanté, Giroud en Zouma? Thiago Silva: 'Ja, het is logisch dat je naar die spelers gaat waarmee je kan communiceren. Ik trek veel op met Jorginho, Emerson ( die geboren is in Santos, nvdr) en natuurlijk de Fransen. Azpilicueta heeft me ook enorm geholpen. Goede contacten zijn belangrijk om het integratieproces te bevorderen. Het is een heel andere groep dan in Parijs, dat is duidelijk. Ze zijn allemaal heel jong, en ik ben er ook om hen een beetje aan te sturen. Ik ben erg blij dat ik deze rol mag spelen.' Je had kunnen terugkeren naar Italië, naar Fiorentina, waar de druk minder hoog ligt. Nogal wat spelers van jouw leeftijd zouden daarvoor kiezen. Silva: 'Om eerlijk te zijn: vanaf het moment dat ik wist dat het gedaan was bij PSG, hoopte ik op iets groots. In het begin waren we bang dat mijn leeftijd een struikelblok zou vormen en dat trainers vooroordelen zouden koesteren. Het is heel moeilijk om jezelf opnieuw te lanceren eens je de 33, 34 voorbij bent. Maar ik wilde erin geloven, ik heb gebeden dat God me een project zou vinden dat overeenkwam met mijn ambities en Hij heeft me gehoord.'Waarom ben je niet in Frankrijk gebleven? Juninho droomde ervan om je naar Olympique Lyonnais te halen. Silva: 'Pas na de finale ( van de Champions League op 23 augustus tegen Bayern, 0-1, nvdr.) heb ik met mijn makelaar over geïnteresseerde clubs gesproken. Ik ben heel trots dat Juninho aan mij gedacht heeft, want het bewijst dat mijn werk bij PSG erkend wordt. Ik denk ook dat ik in de Final 8 getoond heb dat ik nog goed presteer. Alleen over de finale voel ik me schuldig. Als ik daar een vlekkeloze match speel, pakken we dat doelpunt misschien niet ( Kehrer was zonder twijfel méér in fout bij het doelpunt van Coman, nvdr) Het is zo, en ik blijf die titel nastreven.' Hoe vernam je dat technisch directeur Leonardo niet wilde onderhandelen over een nieuw contract? Silva: 'De manier waarop het verlopen is, vond ik echt niet oké. Ik zat in Brazilië in quarantaine toen Leonardo me belde om te zeggen dat vanwege de pandemie en de moeilijkheden... ( onderbreekt zichzelf) Neen, éérst heeft hij me gevraagd of ik klaar was om nog twee maanden door te gaan om eventueel de Final 8 te spelen. 'Toen ik dat bevestigde, zei hij dat de club het bij die twee maanden zou laten. Dat irriteerde me, vooral na alles wat ik in die acht jaar gedaan heb voor de club. Dat had anders kunnen afgehandeld worden. Ik praat hierover omdat ik dit al aan Leonardo heb gezegd, ik klap niet uit de biecht. Maar het is niet correct. Zo ga je niet om met iemand die zolang bij de club is. Ik moet toegeven dat ik in het begin woedend was. Daarna deed de tijd zijn werk. Vandaag ben ik Leonardo dankbaar dat hij me naar Milaan bracht en me naar PSG haalde, maar gezien onze geschiedenis samen, had hij dat anders moeten aanpakken.' Vreemd genoeg deed hij je na de Final 8 toch nog een voorstel. Silva: 'Maar dat soort speler ben ik niet. Tijdens heel mijn carrière bij PSG heb ik altijd het maximum gegeven, nooit gedaan alsof. En dan zouden drie matchen in de Champions League alles veranderen? Telt alles wat ik gedurende die acht jaar gepresteerd heb, dan niet mee? Dat slaat nergens op. Leo heeft dat overhaast en onhandig aangepakt. Niet alleen bij mij trouwens. Ook bij Cavani, de beste aanvaller uit de geschiedenis van PSG. Ik zeg dit opdat de club verbetert en in de toekomst niet dezelfde fouten maakt.' Heb je naar de argumenten van Leonardo geluisterd toen hij je voorstelde om te verlengen? Silva: 'Op maandagochtend na de finale zei hij me in de lobby van het hotel dat hij 's anderendaags ( 25 augustus, nvdr) met mij en mijn makelaar wilde spreken. Maar op de weg naar het vliegveld gaf mijn makelaar me een lijst met de voorstellen, waaronder dat van Chelsea. Ik heb hem gezegd dat ik er eerst met Isabelle ( zijn echtgenote, nvdr) over wilde spreken. 'We hebben er de hele maandagavond over gepraat, en op dinsdagochtend heb ik mijn makelaar gezegd dat ik akkoord ging met een transfer naar Chelsea. Na de middag was er die vergadering met Leonardo waarin hij me een contract van een jaar voorstelde. Ik vertelde hem dat ik mijn woord had gegeven aan Chelsea. Het was te laat. Vervolgens hebben we gepraat over PSG, over wat er ten goede kon veranderen. Het liep allemaal goed af, ik koester geen wrok tegen hem of PSG. Integendeel, ik ben voorzitter Nasser dankbaar voor het mooie avontuur.' Heb je het aanbod van Chelsea pas na de Champions Leaguefinale vernomen? Silva: 'Voor het toernooi sprak mijn makelaar over enkele geïnteresseerde clubs, zonder in detail te treden. Ik wilde niets weten. Pas de maandag na de finale liet hij me de lijst zien en zei hij: "Aan jou om te spelen!" Ik heb niet lang getwijfeld. Mijn echtgenote was tevreden, maar ook een beetje verdrietig om een stad en een land te verlaten waar we zoveel van hielden. Ook al vertrek je op avontuur, het is moeilijk om je koffers te pakken. Mijn kinderen waren ook triest omdat ze hun vrienden en hun school moesten achterlaten. Ze gaan in het vervolg voor Chelsea spelen, zoals hun papa.' ( lacht) Om goed te presteren in de Final 8 ging je naar verluidt in het geheim trainen in Mangaratiba, in de residentie waar Neymar woont. Silva: 'We wisten niet of het kampioenschap en de Champions League nog verder zouden gespeeld worden. Ik kon de machine niet laten stilvallen, anders zou ze niet meer in de gang te krijgen zijn. ( lacht) Ik vroeg raad aan Neymar, die een huis voor me vond in zijn residentie in Mangaratiba. Ik ben er bijna een maand gebleven met mijn familie. Ik heb gefietst, voetvolley gespeeld met Ney, fysiek getraind met Marcão ( assistent-trainer van Fluminense, nvdr), die online werkte met zijn spelers. We hebben hard gewerkt, maar in geweldige omstandigheden. Daarom is de hervatting goed verlopen voor mij en Neymar. Spijtig genoeg volstond het niet om te winnen.' Met Cavani in de rangen was de finale in Lissabon misschien anders verlopen. Er werd gefluisterd dat hij al getekend had en dat zijn toekomstige club hem niet wilde laten spelen in de Final 8. Heb je hem als kapitein niet proberen te overtuigen om er toch nog twee maanden bij te doen? Silva: 'Ik dacht dat hij een andere club gevonden had, zoals Meunier met Dortmund ( uiteindelijk tekende Cavani pas op 5 oktober bij Manchester United, nvdr). Natuurlijk misten we hem. Hij was onze Matador, hij was ontzettend belangrijk voor ons. Op het terrein was er wederzijds respect en bewondering, maar daarbuiten waren we niet echt close. Toch niet in die mate dat we elkaar zouden bellen om de situatie te bespreken.' Heb je er spijt van dat je toch geen poging ondernomen hebt? Silva: 'Ik heb er vooral spijt van dat het seizoen op deze manier is afgesloten. Na de heenmatch tegen Dortmund ontstond er een krachtige dynamiek in de ploeg. We hielden vergaderingen en etentjes zoals ik die in mijn acht jaar bij PSG nooit gezien heb. We bouwden een fantastische relatie op. De sfeer was ongelooflijk. Maar de pandemie heeft dat elan doorbroken. Toen we vier maanden later de draad opnieuw opnamen, moesten we het doen zonder Meunier en Cavani. De nationale competitie was geëindigd en dus viel het intensieve matchritme weg. Als we allemaal samen waren gebleven, hadden we de Champions League kunnen winnen.' In Lissabon viel je nauwe band met Thomas Tuchel op. Silva: 'Hij is een erg goede trainer, en naast het veld is hij een ongelooflijke kerel. Voor mij is hij op het goede moment naar PSG gekomen. Ik was het vertrouwen een beetje kwijt, was niet meer zo vloeiend op het terrein. Zijn komst gaf me een boost. Vanaf de eerste dag was er een klik. Ik denk dat ik onder Tuchel de twee beste seizoenen van mijn carrière heb gespeeld. Daar ben ik hem dankbaar voor. Vertrouwen in de 'bevelhebber' is essentieel.' Had je dat dan niet met Unai Emery? Silva: 'Bij hem had ik niet hetzelfde gevoel, we waren het niet vaak eens met elkaar. Hij was de 'commandant'. Het is te zeggen: daar werd hij voor betaald, dus respecteerde ik zijn gezag, maar... tijdens de heenmatch tegen Real ( 1/8 finales Champions League, 14 februari 2018, nvdr) zette hij me op de bank omdat hij een linksvoetige verdediger nodig had. Dat was zijn excuus. Het is de eerste keer dat ik erover praat, maar ik vond dat moeilijk te verteren. Hij liet ook Di María op de bank. We verloren met 3-1. Bij de terugmatch maakte hij me aanvoerder. Had hij dan geen behoefte aan een linksvoetige verdediger? Dat soort dingen begrijpt een speler niet. En dat is maar één van de vele voorbeelden...' Ben je blij dat Marquinhos je opvolgt als kapitein? Jullie speelden 194 keer samen bij PSG. Silva: 'Ik kon me geen betere opvolger dromen. Hij stond altijd aan mijn zijde, niet alleen als speler, maar ook als vriend. Hij verdient die aanvoerdersband. Marquinhos is een leider in de kleedkamer en op het terrein, waar hij veel praat en motiveert. Ik hoop dat hij het succes krijgt dat hij verdient.' Neymar liet weten dat hij je zal missen omdat hij je niet meer kan pesten. Silva: ( lacht) 'Hij weet dat ik geen ochtendmens ben. Als ik op training arriveer, slaap ik nog half en ben ik nogal lichtgeraakt. Neymar houdt ervan om me te jennen, dat was voor hem het favoriete moment van de dag. ( glimlacht) Ik moet toegeven dat ik dat ook zal missen. Neymar is een superkerel en hij zal een fantastisch seizoen spelen. Ik kijk ernaar om hem terug te zien bij de nationale ploeg.' Hoop je nog om met de Seleção de wereldbeker van 2022 te winnen? Silva: 'Dat is mijn droom en daar bereid ik me op voor. Mijn leeftijd is geen geheim, mijn recuperatie is niet dezelfde, dus doe ik er alles aan om nog goede prestaties te blijven leveren. Ik blijf Tite overtuigen om me op te roepen en daar ben ik trots op. Ik doe er alles aan om mijn plaats te verdienen. Dat is ook een van de redenen waarom ik voor Chelsea koos. Zo kan ik bijna elke week matchen van hoog niveau spelen en competitief blijven voor de wereldbeker van Qatar.' Éric Frosio