Thibaut Courtois zal donderdag niet met Real Madrid uitkomen in het bekerduel bij Elche. De doelman van de Rode Duivels is afwezig door privéredenen. Dat bevestigde zijn coach Carlo Ancelotti woensdag op zijn persconferentie.

'Hij zal afwezig zijn door privéredenen, maar het is niets ernstigs', legde Ancelotti uit. 'Zondag zou hij terug moeten zijn voor de competitiewedstrijd tegen Elche.' Voor Courtois is het nog maar de tweede wedstrijd dit seizoen die hij mist bij Real, op een totaal van 31. Begin januari kreeg hij rust van Carlo Ancelotti in de zestiende finale van de Copa del Rey bij derdeklasser Alcoyano. De Italiaanse T1 van Real kwam ook nog eens terug op Eden Hazard die tijdens de Supercup in Saoedi-Arabië opnieuw niet in actie kwam. 'Er is concurrentie in de ploeg en ik wil elke wedstrijd de beste jongens opstellen', aldus Ancelotti. 'Die concurrentie treft verschillende topspelers. Dat ga ik niet ontkennen. Hazard blijft trainen om klaar te zijn wanneer ik hem nodig heb.'