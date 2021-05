Sport/Voetbalmagazine zorgde voor een dubbelinterview met Thibaut Courtois en Vincent Vanasch, twee topkeepers in het voetbal en hockey. Een voorsmaakje.

Twee van de beste doelwachters ter wereld breng je niet zomaar toevallig bij elkaar. Deze ontmoeting was mogelijk omdat jullie het zelf graag wilden. De eerste keer dat jullie elkaar spraken, was in november 2019, klopt dat?

Thibaut Courtois: 'Dat klopt. Ik had Vincent uitgenodigd om te komen kijken naar Real-PSG in de Champions League. We hadden toen al de gewoonte om mekaar na een overwinning te feliciteren via de sociale media en dus stelde ik hem voor om eens naar een match te komen in Madrid.'

Vincent Vanasch: 'Ik bekijk geregeld een wedstrijd van Real Madrid, dus voor mij was dit een uitgelezen kans. Het toont ook hoe benaderbaar Thibaut is ondanks zijn statuut. Ik ben over het algemeen nogal trots op landgenoten die in het buitenland spelen.'

Hebben jullie schrik om jullie houdbaarheidsdatum te bereiken, om niet meer de internationale referentie te zijn op jullie positie?

Vanasch: 'Doelmannen zijn als goede wijn, ze worden beter met de jaren! (lacht) Ik hoop dat ik op het juiste moment zal kunnen stoppen. En ook het tijdstip zal kunnen kiezen waarop ik met pensioen ga. Dat is een luxe die alleen voor de besten is weggelegd. Moeten stoppen omdat ik niet meer geselecteerd word, dat zou me echt pijn doen.'

Courtois: 'Het zijn altijd de motivatie en de goesting die tellen. Mijn zus is op haar 29e of 30e gestopt met volleybal omdat ze nooit vakantie had. Topsport betekent veel wedstrijden en veel reizen. Je wilt ook wel eens een leven hebben. Idem in het voetbal, met de Rode Duivels. We spelen veel matchen. Dit jaar zal ik bijvoorbeeld geen rust hebben in juni. Je moet zelf zien hoelang je zin hebt in zo'n leven. Wat voor mij alleszins vaststaat, is dat ik zal stoppen als international vooraleer ik in clubverband zal stoppen. Bij de Rode Duivels stop ik zeker na 2024 of 2026. Dan ben ik 34 en zal ik zien of ik me nog goed voel om bij een club door te gaan.'

Begrijpen jullie dat het een schok is voor het grote publiek wanneer een Romelu Lukaku in 2018 verkondigt dat hij na het EK misschien stopt bij de Rode Duivels?

Courtois: 'We spelen allemaal dolgraag voor ons land. Er is niks mooiers dan een WK of een EK spelen. Maar naar Kazachstan of IJsland vliegen om daar te spelen, al dat reizen, dat weegt door. Dit jaar eindigt de competitie op 24 mei. In de jaren dat er geen groot toernooi is, spelen we kwalificatiewedstrijden tot 10 juni, dat betekent dus drie, vier weken extra. Dan heb je slechts drie weken rust, dat is hard voor je lichaam. Dat zijn keuzes die je moet maken. Nu hebben we een ploeg die voor de winst gaat, maar als we merken dat we over vier jaar niet meer tot de favorieten behoren op een toernooi, dan ga ik geen drie, vier weken extra meer spelen om uitgeschakeld te worden in de achtste finales, want daar is niks aan. Zo'n beslissing kan ik dus begrijpen, ja.'

