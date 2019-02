Thibaut Courtois: 'Diego Simeone beschermt zijn spelers, ik was niet verrast door zijn uitlatingen'

Thibaut Courtois over...

... zijn verkiezing tot beste doelman van het WK

'Het is mooi om je naam te zien in een rijtje met Gianluigi Buffon, Iker Casillas en Manuel Neuer. Misschien dat de misser van Hugo Lloris in de finale hem de trofee gekost heeft. We verdienden hem allebei. Ik heb een uitstekende wedstrijd gespeeld tegen Brazilië, hij pakte moeilijke ballen tegen Argentinië en Uruguay. Ik zag het resultaat van de stemming op tv, zoals iedereen, ik was niet officieel gecontacteerd.'

... de Nations League

'Je kunt niet zeggen dat we daar de neus voor ophaalden, want we speelden twee solide wedstrijden tegen IJsland en pakten het thuis tegen Zwitserland heel ernstig op. Ook in het begin van de match in Luzern. Daarna zijn we ingestort. Nadat ze de 2-2 hadden gemaakt, kwamen we er niet meer uit. Ik had liever de Final Four gespeeld, maar soms is het niet slecht om eens een klets te krijgen zodat je weer wakker wordt.'

... hoe hij in de pers gehekeld werd door Atlético en Simeone

'Komend weekend spelen we er in de competitie, dat gaat speciaal zijn. Als hun supporters op mij reageren en nog meer lawaai maken dan anders ... Tof, dat heb ik graag, ik vind dat geweldig. Diego Simeone heeft mijn titel van beste doelman ter wereld in twijfel getrokken, hij zei dat Jan Oblak beter was. Dat begrijp ik, hij beschermt zijn spelers. Ik was niet verrast door zijn uitlatingen. We hebben samen van alles gewonnen, maar nu speel ik bij de rivaal, dat is misschien vervelend voor hem.'

... zijn vertrek met een valse noot bij Chelsea

'Ik was liever anders vertrokken. Men verweet me dat ik de trainingen daar niet hervat had, maar op dat moment was ik er zeker van dat mijn transfer naar Real zou doorgaan. Twee dagen later was het officieel. De supporters van Chelsea kijken naar hun belangen, het bestuur ook, ik ook.'