Thibaut Courtois heeft er het volste vertrouwen in dat Real Madrid snel de beste Eden Hazard zal zien. Dat vertelde hij in het Spaanse radiosportprogramma El Larguero.

Hazard speelde dit seizoen door blessureleed nog geen minuut voor de Koninklijke en trok daarmee de lijn van vorig seizoen door. Toch behoudt Courtois het volste vertrouwen in zijn ploegmaat.

'Ik twijfel er niet aan dat we snel de beste Eden Hazard zullen zien. Hij wil zich meer dan wie ook bewijzen en hopelijk kan hij zich snel tonen. Vlak voor zijn blessure speelde hij enkele wedstrijden heel goed en daarna had hij heel wat pech. Het is niet gemakkelijk om daarmee om te gaan. Maar deze maand heb ik hem goed zien trainen. Ik twijfel er niet aan dat hij binnenkort zal ontploffen en de ploeg heel wat plezier zal bezorgen.'

Met Courtois gaat het inmiddels beter. De Limburger miste door een blessure het drieluik van de Rode Duivels maar staat mogelijk zaterdag wel in doel tegen Cadiz.

