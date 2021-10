Doelman Thibaut Courtois van de Rode Duivels heeft in een interview met Sky Sports stevige kritiek geuit op het drukke speelschema van de Europese voetbalbond UEFA en Wereldvoetbalbond FIFA. Volgens de keeper van Real Madrid zijn beide federaties alleen bezig met geldgewin en niet met de spelers.

'We speelden deze wedstrijd omdat het extra geld oplevert voor de UEFA', zei een geïrriteerde Courtois aan Sky Sports na de verloren troostfinale van de Nations League tegen Italië (2-1). 'Kijk naar hoe de twee teams vandaag hun opstelling hebben veranderd. Dat bewijst dat we te veel wedstrijden spelen.'

De Real-doelman voerde aan dat beide instanties de spelers nooit raadplegen over hun plannen. 'Ze geven niets om de spelers, ze geven alleen om wat er in hun zakken zit. Nu horen we dat we elk jaar een EK of een WK zouden kunnen spelen. Wanneer mogen we rusten?

'Aan het einde zullen topspelers steeds vaker geblesseerd raken. Wij zijn geen robots. We hebben meer en meer wedstrijden en minder en minder rust. Niemand geeft om ons.'

'Volgend jaar spelen we een WK in november en voetballen we nog tot juni. Drie weken vrij is niet genoeg voor spelers die een jaar lang op het hoogste niveau moeten spelen. Als we niets zeggen, zal het altijd hetzelfde blijven', verklaarde Courtois ook nog.

