De nationale nummer 1 is aan een uitstekend seizoen bezig bij Real Madrid en staat zondag in de Clásico tegenover Barcelona. Eleven Sports zocht Thibaut Courtois op om het te hebben over de Champions League, Eden Hazard en zijn huidige topvorm.

Zijn jullie al bekomen van die geweldige wedstrijd tegen PSG in de terugronde van de 1/8ste finales van de Champions League?

Thibaut Courtois: 'Dat was de eerste grote avond die ik in het Bernabeu heb meegemaakt.

Want vorig jaar kregen we thuis een mooie wedstrijd tegen Liverpool.

Thuis tegen Chelsea ook. Maar dat was allemaal op het trainingscomplex zonder publiek. Om het op deze manier mee te maken, was wel speciaal. Het geeft honger naar meer.'

Wie daar niet van kon meegenieten op het veld, was Eden Hazard. Hoe zie jij zijn situatie bij de club?

Courtois: 'Hij is een erg coole kerel. Het klopt dat hij minder speelt op het moment. Maar hij blijft er kalm onder, hij is een hardwerkende kerel. Ik heb het volste vertrouwen in hem. Niemand is blij wanneer ie niet speelt. Ik zeg niet dat het hem niet beïnvloedt. Ja, hij zal zeker niet tevreden zijn. Maar toch probeert hij steeds positief te blijven.'

Jij wordt ondertussen dan weer in het rijtje van de allerbeste keepers ter wereld gezet. Je bent misschien ook wel de beste op dit moment?

Courtois: 'Ik denk dat ik vorig jaar op hetzelfde niveau speelde, maar we eindigden tweede in de competitie en we werden uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Mensen vergeten dan wat voor jaar je gespeeld hebt. Uiteindelijk kijken ze vooral naar wie trofeeën gewonnen heeft. Dan valt dat meer op met vorig jaar.

'Ik heb vroeger wel eens aangegeven dat ik in doel sta alsof ik de beste ben. Maar of ik dat nu ben of niet, het is niet aan mij om dat te bepalen. Aan het eind van de dag weet ik dat ik een goede keeper ben en dat ik altijd een van de beste zal zijn. Voor sommigen zal ik dat niet zijn en voor anderen wel. De grootste appreciatie is degene die je krijgt van de tegenstanders, andere trainers, maar zeker van je teamgenoten. Er was bijvoorbeeld een speler van Rayo Vallecano die me vertelde dat hij niet wist wat hij moest doen om te scoren. Zulke opmerkingen zijn het leukste om te horen.'

Bekijk de volledige reportage met Thibaut Courtois dit weekend op Eleven Sports.

Lees ook: De ijskoning: hoe Thibaut Courtois de beste keeper ter wereld werd

Zijn jullie al bekomen van die geweldige wedstrijd tegen PSG in de terugronde van de 1/8ste finales van de Champions League?Thibaut Courtois: 'Dat was de eerste grote avond die ik in het Bernabeu heb meegemaakt.Want vorig jaar kregen we thuis een mooie wedstrijd tegen Liverpool.Thuis tegen Chelsea ook. Maar dat was allemaal op het trainingscomplex zonder publiek. Om het op deze manier mee te maken, was wel speciaal. Het geeft honger naar meer.'Wie daar niet van kon meegenieten op het veld, was Eden Hazard. Hoe zie jij zijn situatie bij de club?Courtois: 'Hij is een erg coole kerel. Het klopt dat hij minder speelt op het moment. Maar hij blijft er kalm onder, hij is een hardwerkende kerel. Ik heb het volste vertrouwen in hem. Niemand is blij wanneer ie niet speelt. Ik zeg niet dat het hem niet beïnvloedt. Ja, hij zal zeker niet tevreden zijn. Maar toch probeert hij steeds positief te blijven.'Jij wordt ondertussen dan weer in het rijtje van de allerbeste keepers ter wereld gezet. Je bent misschien ook wel de beste op dit moment?Courtois: 'Ik denk dat ik vorig jaar op hetzelfde niveau speelde, maar we eindigden tweede in de competitie en we werden uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Mensen vergeten dan wat voor jaar je gespeeld hebt. Uiteindelijk kijken ze vooral naar wie trofeeën gewonnen heeft. Dan valt dat meer op met vorig jaar.'Ik heb vroeger wel eens aangegeven dat ik in doel sta alsof ik de beste ben. Maar of ik dat nu ben of niet, het is niet aan mij om dat te bepalen. Aan het eind van de dag weet ik dat ik een goede keeper ben en dat ik altijd een van de beste zal zijn. Voor sommigen zal ik dat niet zijn en voor anderen wel. De grootste appreciatie is degene die je krijgt van de tegenstanders, andere trainers, maar zeker van je teamgenoten. Er was bijvoorbeeld een speler van Rayo Vallecano die me vertelde dat hij niet wist wat hij moest doen om te scoren. Zulke opmerkingen zijn het leukste om te horen.'Bekijk de volledige reportage met Thibaut Courtois dit weekend op Eleven Sports.