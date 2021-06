Thibaut Courtois is de enige Rode Duivel die door de vooraanstaande Franse sportkrant L'Equipe werd opgenomen in haar beste elf van de achtste finales van het EK voetbal.

De Belgische doelman was één van de uitblinkers tijdens de 1-0 zege van de Rode Duivels zondag in Sevilla tegen Portugal.

Courtois kreeg voor zijn match van L'Equipe een 7/10. In de eerste ronde had L'Equipe nog voor drie Duivels een plekje in zijn beste elf. Dat waren Dedryck Boyata, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

Drie denen

In het team van de achtste finales krijgt Courtois het gezelschap van drie Denen. Verdediger Jannik Vestergaard, middenvelder Pierre-Emile Höjbjerg en aanvaller Kasper Dolberg, goed voor twee goals tegen Wales, zijn erbij.

De Spanjaarden leveren met verdediger Cesar Azpilicueta en buitenspeler Ferran Torres twee spelers.

De Engelsman Harry Kane, de Oekraïner Oleksandr Zinchenko, de Tsjech Tomas Holes, de Fransman Karim Benzema en de Kroaat Mislav Orsic vervolledigen het elftal.

Euro 2020, het toernooi van de beste derdes

