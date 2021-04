Thibaut Courtois heeft zaterdag met Real Madrid Barcelona een 2-1 nederlaag toegediend in de Clasico. Dankzij de vierde opeenvolgende driepunter wipt de Koninklijke over Barcelona en stadsgenoot Atletico naar de eerste plaats.

Atletico Madrid, dat de jongste weken een enorme voorsprong zag slinken en nu net als Real 66 punten telt, kan zondagavond wel weer alleen leider worden. Het team van Yannick Carrasco gaat voor zijn wedstrijd van de 30e speeldag op bezoek bij Betis Sevilla.

Een slechte eerste helft brak Barcelona zuur op. Real, nog zonder Eden Hazard in de selectie, opende al in de 13e minuut de score. Op aangeven van Lucas Vazquez werkte Karim Benzema de bal knap achter zijn standbeen langs in het doel. Verdediger Ronald Araujo was te laat om iets te kunnen doen. Benzema staat nu op negentien doelpunten in de competitie. Toni Kroos verdubbelde na een klein half uur spelen de score. De Duitser scoorde uit een vrije trap. De bal ging via de rug van verdediger Sergino Dest en het hoofd van Jordi Alba in het doel. Real had de spanning in de 34e minuut helemaal uit de wedstrijd kunnen halen. Federico Valverde trapte tegen de paal en in de rebound redde doelman Marc-André ter Stegen.

Barcelona-trainer Ronald Koeman haalde Sergino Dest halverwege het duel naar de kant en bracht met Antoine Griezmann een extra aanvaller in de ploeg. Lionel Messi kreeg al snel een eerste kans, maar hij miste. Na een uur spelen viel de aansluitingstreffer alsnog. Verdediger Oscar Mingueza kon van dichtbij scoren, nadat Griezmann over de bal was gestapt. Barcelona dacht in de slotfase recht te hebben op een strafschop, maar de scheidsrechter vond de overtreding op de Deense invaller Martin Braithwaite te licht. Kort nadien moesten de Madrilenen wel met tien door, na een tweede gele kaart voor Casemiro (90e). In blessuretijd schoot Ilaix Moriba van FC Barcelona de bal nog op de lat.

