Real Madrid-doelman Thibaut Courtois is verkozen tot speler van de maand januari in de Spaanse eerste klasse. Het is de eerste keer dat een Belg de trofee wint.

De 27-jarige Rode Duivel is een belangrijke schakel in het team van coach Zinédine Zidane, dat steeds beter begint te draaien. Courtois won in januari zijn drie competitiewedstrijden met Real, en moest zich maar eenmaal omdraaien. In de stand staat het team uit Madrid na vijf zeges op rij aan kop met drie punten meer dan rivaal Barcelona.

De erkenning van speler van de maand vormt een nieuw bewijs dat Courtois in de Spaanse hoofdstad zijn draai heeft gevonden. De Limburger ruilde na een sterk WK Chelsea in de zomer van 2018 voor Real, maar kende een wisselvallig eerste seizoen met veel kritiek. Deze jaargang toonde Courtois wel al meermaals zijn kunnen met belangrijke saves. Begin 2020 was hij nog uitblinker in de finale van de Spaanse supercup tegen Atlético, die Real na strafschoppen won. In totaal hield de Belg dit seizoen veertien keer de nul (op 27 wedstrijden).

De trofee van Speler van de Maand werd voor het eerst uitgereikt aan het begin van het seizoen 2013-2014. Courtois is de eerste Belg die de prijs in de wacht sleept. Opvallend: het is al van mei 2017 geleden, met Cristiano Ronaldo, dat een Real-speler won.

