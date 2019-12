Sport/Voetbalmagazine had een exclusief gesprek met Thierry Henry. Daarin had de Franse coach het onder meer over zijn band met Romelu Lukaku.

Het Arsenalicoon ging in november 2019 aan de slag als T1 bij het Canadese Montreal Impact.

Wanneer begon het bij jou te dagen dat je trainer wilde worden?

Thierry Henry: 'Het heeft altijd in mij gezeten. Elke gast met wie ik heb samengespeeld, zal dat kunnen bevestigen. Het is een passie waar ik niet aan kan weerstaan. Er zijn dagen dat ik zeven wedstrijden na elkaar bekijk.'

Je bent dus voetbalverslaafd. Is dat een van de redenen waarom je close bent met Romelu Lukaku?

Thierry Henry: 'Ik kom goed overeen met Rom. Maar ik kan het ook goed vinden met Axel Witsel en andere Rode Duivels. Mijn verleden als aanvaller heeft ons wel dichter bij elkaar gebracht. Net als ik, is Romelu bezeten door het spelletje.'

'Voetbal is mijn leven - ik weet er ook enorm veel van - en daarna komt mijn tweede grote passie: basketbal. Ik zit nog in leermodus en dat maakt het nog spannender. Voor een freak als ik is er niets ergers dan te moeten wachten op werk. Er kwamen enkele voorstellen binnen, maar er zat niets tussen dat ik echt wilde doen. Ik wil dus iedereen bedanken die mij de kans heeft gegeven om aan dit avontuur in Montréal te kunnen beginnen.'

