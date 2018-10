Thierry Henry wordt hoofdcoach van AS Monaco

Dat maakte het Franse team vandaag, daags na de Nations League-partij tegen Zwitserland (2-1), via een tweet bekend. De 41-jarige ex-spits wordt hoofdtrainer van Monaco, dat donderdag afscheid nam van coach Leonardo Jardim.

De overgang van Henry naar het team van Youri Tielemans en Nacer Chadli hing al even in de lucht. Gisteren nog berichtte de Franse sportkrant L'Equipe dat Monaco de voormalige Franse wereldkampioen maandag zou voorstellen. Monaco heeft zijn start in de Ligue 1 volledig gemist en staat na negen speeldagen pas achttiende.

De Belgische voetbalbond (KBVB) verraste eind augustus 2016, enkele weken na de aanstelling van Martinez, met de komst van Henry als T3. De Fransman kreeg in de Belgische staf een ietwat vrije rol. Henry ging vooral zijn ervaringen als topspits delen met de Belgische aanvallers en moest, als wereld- en Europees kampioen met 'Les Bleus', zijn winnaarsmentaliteit overbrengen op de Rode Duivels. En de ex-spits zelf, zo klonk het, kon bij de Duivels de nodige expertise opdoen voor zijn latere carrière als T1 bij een club.

Henry bleef als T3 opvallend in de luwte, en zocht de aandacht niet op. Gaandeweg bleek dat hij wel meer en meer inzette op een loopbaan als T1. Henry veroverde met de Belgen een historische bronzen medaille op het WK in Rusland, en de verwachting was dat hij na het toernooi (als T1) andere oorden zou opzoeken, ook al omdat hij zijn overeenkomst met de KBVB niet verlengde. Dat Henry vlak na de terugkeer uit Rusland liet weten als voetbalanalist bij het Engelse Sky Sports te stoppen en zich voor honderd procent op zijn trainerscarrière te richten, voedde de geruchten over een mogelijk vertrek des te meer.

Maar eind augustus verraste de KBVB opnieuw. Henry bleef bij de Duivels en promoveerde tot T2, om het vertrek van Graeme Jones op te vangen. Ondertussen werd echter duidelijk dat verschillende buitenlandse clubs lonkten naar de succesvolle Fransman. In de zomer was er stevige interesse van Bordeaux, en nog deze maand werd Henry in verband gebracht met Aston Villa. Nadien kwam dan de lokroep van Monaco, waar hij aan bezweek. Henry voetbalde van 1995 tot 1999 bij de Monegasken. In 122 wedstrijden scoorde hij er 25 maal.