Na een afwezigheid van bijna drieënhalf jaar is Thomas Foket weer opgeroepen voor de Rode Duivels. In de uitgebreide selectie voor de oefeninterland tegen Zwitserland, en de Nations League-duels tegen Engeland en Denemarken, vervangt hij de geblesseerde Alexis Saelemaekers. Dat bevestigde de Belgische Voetbalbond RBFA maandagavond.

De keuze voor Foket komt als een verrassing, want de 26-jarige rechterflankspeler van het Franse Stade Reims werd sinds de met 2-1 gewonnen oefeninterland van begin juni 2017 tegen Tsjechië niet meer opgeroepen. In totaal heeft de ex-Gentenaar vijf selecties achter zijn naam staan, waaronder twee caps: in maart 2017 in de oefeninterland tegen Rusland (3-3) en in november 2016 in de oefeninterland tegen Nederland (1-1).

Naast Saelemaekers kan bondscoach Roberto Martinez in de komende interlandperiode ook geen beroep doen op Leandro Trossard (Brighton) en doelman Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht). Zij haakten geblesseerd af en keerden intussen al terug naar hun clubs. Reservedoelman Thomas Kaminski (Blackburn Rovers) werd opgeroepen.

Trossard ontbrak vrijdagavond in de competitiematch van zijn team Brighton & Hove Albion tegen Burnley (0-0). Hij sukkelt met een probleem aan de adductoren, een blessure die hij vorige week op training opliep. Alexis Saelemaekers viel zondag uit bij AC Milan, dat een 2-2 draw afleverde tegen Hellas Verona. Na rust werd onze landgenoot vervangen door Ante Rebic.

Van Crombrugge stond zondagavond nog de hele wedstrijd tussen de palen bij RSC Anderlecht, dat in het slot nog een 1-1 gelijkspel moest toestaan in Gent. Van Crombrugge liep daarbij een blessure aan de hand op. Om hem te vervangen werd net als in de vorige interlandperiode Thomas Kaminski opgeroepen. De 28-jarige doelman haalde eerder al de selectie van de nationale ploeg in 2013 en 2014, maar heeft nog geen cap achter zijn naam. Afgelopen zomer ruilde hij AA Gent voor de Engelse tweedeklasser Blackburn.

Yannick Carrasco ontbreekt vanwege een dijblessure. De met een hamstringblessure sukkelende Timothy Castagne is er evenmin bij. Zinho Vanheusden is out met een zware knieblessure. Divock Origi en Adnan Januzaj werden dan weer gepasseerd. Eden Hazard is er wegens een coronabesmetting niet bij. Daarnaast is het nog afwachten of Romelu Lukaku, twijfelachtig met een blessure aan de adductoren, kan aantreden in de komende interlands.

In vergelijking met de groep die vorige maand 3 op 6 pakte uit de verplaatsingen naar Engeland (2-1) en IJsland (1-2), recupereert Martinez Thorgan Hazard, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen en Dries Mertens. Thomas Vermaelen is eveneens van de partij, nadat hij de vorige twee interlandperiodes miste wegens reisrestricties, opgelegd door de Japanse overheid. (Belga)

De keuze voor Foket komt als een verrassing, want de 26-jarige rechterflankspeler van het Franse Stade Reims werd sinds de met 2-1 gewonnen oefeninterland van begin juni 2017 tegen Tsjechië niet meer opgeroepen. In totaal heeft de ex-Gentenaar vijf selecties achter zijn naam staan, waaronder twee caps: in maart 2017 in de oefeninterland tegen Rusland (3-3) en in november 2016 in de oefeninterland tegen Nederland (1-1). Naast Saelemaekers kan bondscoach Roberto Martinez in de komende interlandperiode ook geen beroep doen op Leandro Trossard (Brighton) en doelman Hendrik Van Crombrugge (RSC Anderlecht). Zij haakten geblesseerd af en keerden intussen al terug naar hun clubs. Reservedoelman Thomas Kaminski (Blackburn Rovers) werd opgeroepen. Trossard ontbrak vrijdagavond in de competitiematch van zijn team Brighton & Hove Albion tegen Burnley (0-0). Hij sukkelt met een probleem aan de adductoren, een blessure die hij vorige week op training opliep. Alexis Saelemaekers viel zondag uit bij AC Milan, dat een 2-2 draw afleverde tegen Hellas Verona. Na rust werd onze landgenoot vervangen door Ante Rebic. Van Crombrugge stond zondagavond nog de hele wedstrijd tussen de palen bij RSC Anderlecht, dat in het slot nog een 1-1 gelijkspel moest toestaan in Gent. Van Crombrugge liep daarbij een blessure aan de hand op. Om hem te vervangen werd net als in de vorige interlandperiode Thomas Kaminski opgeroepen. De 28-jarige doelman haalde eerder al de selectie van de nationale ploeg in 2013 en 2014, maar heeft nog geen cap achter zijn naam. Afgelopen zomer ruilde hij AA Gent voor de Engelse tweedeklasser Blackburn. Yannick Carrasco ontbreekt vanwege een dijblessure. De met een hamstringblessure sukkelende Timothy Castagne is er evenmin bij. Zinho Vanheusden is out met een zware knieblessure. Divock Origi en Adnan Januzaj werden dan weer gepasseerd. Eden Hazard is er wegens een coronabesmetting niet bij. Daarnaast is het nog afwachten of Romelu Lukaku, twijfelachtig met een blessure aan de adductoren, kan aantreden in de komende interlands. In vergelijking met de groep die vorige maand 3 op 6 pakte uit de verplaatsingen naar Engeland (2-1) en IJsland (1-2), recupereert Martinez Thorgan Hazard, Thibaut Courtois, Jan Vertonghen en Dries Mertens. Thomas Vermaelen is eveneens van de partij, nadat hij de vorige twee interlandperiodes miste wegens reisrestricties, opgelegd door de Japanse overheid. (Belga)