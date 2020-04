Volgens de Franse sportkrant L'Equipe is er contact geweest tussen PSG-verdediger Thomas Meunier en José Mourinho omtrent een mogelijke transfer naar Tottenham Hotspur, zo maakte L'Equipe vrijdagavond bekend.

Begin deze maand liet Meunier weten aan te sturen op een verlengd verblijf in de Franse hoofdstad, waar zijn contract eind juni afloopt. Momenteel is het echter windstil in de Parijse bestuurskamer en zo lijkt het er steeds meer op dat een verlenging er niet zal komen.

Hele reeks clubs

Eerder werd Meunier al met een hele reeks clubs in verband gebracht, waarvan de interesse van Borussia Dortmund de meest concrete was. In Duitsland zou Meunier ploegmaat kunnen worden van collega-Rode Duivels Thorgan Hazard en Axel Witsel, in Londen kan hij Toby Alderweireld terugvinden. Ook Jan Vertonghen zit nog bij de Spurs, maar is net als Meunier einde contract en lijkt er eind dit seizoen te vertrekken. Vertonghen wordt in de Italiaanse pers herhaaldelijk geciteerd bij het Inter van Romelu Lukaku.

Bij de Spurs zou Meunier de concurrentiestrijd met Serge Aurier weer kunnen opnemen. Voor de stek op de rechtsachter lagen zij in 2016-2017 bij PSG ook al in balans. Meunier trok toen aan het langste eind, waarna de Ivoriaan verkaste naar Noord-Londen. Daar voldoet hij niet helemaal aan de verwachtingen en dus is het Spurs-bestuur op zoek naar versterking.

Thomas Meunier speelt sinds de zomer van 2016 voor PSG, dat hem destijds voor zes miljoen euro overnam van Club Brugge. Gedurende vier seizoenen in het Prinsenpark is hij nooit helemaal zeker geweest van een basisplaats.

