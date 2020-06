Rode Duivel Thomas Meunier (28) en de Uruguayaan Edinson Cavani (33), beiden einde contract bij Paris Saint-Germain, zullen deze zomer niet meer aantreden met PSG in de Champions League.

Dat meldt RMC Sport zaterdag. Meunier heef 'beslist om PSG te verlaten op 30 juni', klinkt het. 'Komende maandag zal hij er niet bij zijn wanneer de groep opnieuw samenkomt.'

Eerder bevestigde sportief directeur Leonardo al dat Meunier de club deze zomer zal verlaten. Hij zou verregaande interesse genieten van Borussia Dortmund, de club van Axel Witsel en Thorgan Hazard. Meunier speelt sinds de zomer van 2016 voor PSG, dat hem destijds voor zes miljoen euro overnam van Club Brugge. Gedurende vier seizoenen in het Prinsenpark is de verdediger nooit helemaal zeker geweest van een basisplaats. Ook Edinson Cavani zou zijn contract niet voor twee maanden verlengen om in augustus nog de Champions League-campagne af te werken.

Het kampioenenbal werd in maart stilgelegd omwille van de coronacrisis, nadat PSG zich ten koste van Borussia Dortmund had geplaatst voor de kwartfinales. Cavani is met 200 doelpunten topschutter aller tijden bij PSG. De Parijzenaars treden deze zomer ook nog aan in de finale van de Franse beker tegen Saint-Etienne en in de finale van de Franse Ligabeker tegen Lyon, twee wedstrijden die eind juli voorzien zijn.

