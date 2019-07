In een uitgebreid interview met Sport/Voetbalmagazine praat Thomas Meunier onder meer over de voor- en nadelen van bekendheid.

'Ik ben altijd nogal teruggetrokken geweest. Ik hou van mijn eigen plekje. Uiteindelijk blijft het allemaal vrij rustig voor mij in Parijs', vertelt de Rode Duivel gevraagd naar wat het betekent een bekende voetballer van PSG te zijn. 'Voor mijn vrouw is dat anders. Zij moet dat allemaal verdragen: foto's, geregeld tegengehouden worden... Zeker wanneer we in België zijn. Ik kan niet zeggen dat ik dat vervelend vind, want ik profiteer er ook van. Die bekendheid geeft ons een pak voordelen. Iedereen droomt van zijn five minutes of fame. Dat hoort er gewoon bij. Het gaat nog niet te ver. Ik kan nog buitenkomen. Voor een voetballer van PSG heb ik nog een vrij rustig en normaal leven.'

Wat mis je het meeste van je vroegere leven?

Meunier: 'Precies die anonimiteit. Iets gaan drinken na de wedstrijd. Zo'n glas na de match met mijn ploegmaats, dat vind ik bijna een must. Maar in Parijs is dat onmogelijk. Het is zo geprofessionaliseerd, de inzet is zo groot... Ik kan begrijpen dat controle nodig is en dat alles zijn belang heeft, maar het is die natuurlijke manier van zijn die ik mis.'

Als je terugblikt op je carrière tot nu toe, denk je dan soms niet dat je droomt?

Meunier: 'Ja. Ik ben nog altijd de Meunier van bij Virton. Ik ben me bewust van hetgeen me overkomt, maar ik stel om de andere dag dezelfde vraag aan mijn vrouw: 'Besef je dat ik bij PSG speel?' Wanneer we daarover praten, zeggen we vaak: 'Zie waar we nu zitten. Had je ooit gedacht dat we een appartement zouden kopen in Parijs?'

'Met het geld dat we voordien verdienden, hadden we misschien een parkeerplaats kunnen kopen, dat is al. Wat dat betreft is ons leven compleet veranderd. Het leven dat we aan onze kinderen kunnen bieden dankzij het voetbal, dat is wat. Brugge was voor mij al uitzonderlijk. Men zei me vaak: 'Wat ga jij in Brugge doen? Dat is veel te ambitieus!' En nu zit ik bij PSG, dat is hallucinant.'

En het komende seizoen? Ga je dan nog altijd de Parijse musea bezoeken?

Meunier: 'Dat hoop ik. De club kent mijn intenties. Ik wil graag in Parijs blijven. Het bestuur weet dat ik opensta voor een vierde jaar hier en ook voor het tekenen van een nieuw contract. De beslissing is aan hen, het ligt in hun handen.'

Olivier Bosard

