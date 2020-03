De 30-jarige Thomas Müller verving tot aan de coronastop moeiteloos de geblesseerde Robert Lewandowski.

Natuurlijk kwam deze voetballoze periode ongelegen voor Thomas Müller, aangezien de honderdvoudige Duitse international net een sterke passage als wedstrijdbeslisser achter de rug had. Sinds Hansi Flick (55) begin november de sportieve touwtjes in handen kreeg van de doorgestuurde Niko Kovac (na een teleurstellende 18 op 30) volgde er eerherstel voor Thomas Müller en doelman Manuel Neuer (33). Met 8 goals en 13 assists in 21 duels - over alle competities heen - als titularis bij Flick bedankte Müller voor het vertrouwen. Met nu al in totaal 16 assists is de polyvalente aanvaller ook effectief de koning van de beslissende pass in de Bundesliga. 'Een FC Bayern zonder Thomas Müller kan ik me eigenlijk niet voorstellen', bewierookte voorzitter Herbert Hainer - sinds 15 november vorig jaar de opvolger van Uli Hoeness - onlangs de spits. 'Thomas is de belichaming van onze club: in München, Beieren en de ganse wereld.' Ex-coach Jupp Heynckes bevestigde dat beeld. 'Mocht ik eindverantwoordelijke zijn, dan speelde hij nooit elders. Want Thomas behoort aan Bayern, zoals de Marienplatz aan München.' Müller geldt ook een beetje als de geluksbrenger voor Flick. De voormalige assistent-trainer, die wordt geroemd om zijn peoplemanagementkwaliteiten, voelde snel aan dat de routiniers Müller en Neuer nog altijd een leidersrol vertolken in de spelersgroep. Flick maakte van Bayern München weer een aanvalsmachine. Als oerproduct uit Beieren toonde Müller aan dat het geblesseerd uitvallen van scoremachine Robert Lewandowski (39 goals in 33 wedstrijden) eind februari geen ramp hoefde te betekenen. Zijn doelpunten hadden daardoor nog meer gewicht en waarde. Vanaf zijn aantreden liet Flick verstaan dat zijn viceaanvoerder nog een prominente rol zou vertolken dit seizoen, want hij beschouwde Müller als zijn verlengstuk op het terrein. In de kleedkamer van de Rekordmeister geldt de routinier als de woordvoerder, de man die de rest van de spelersgroep verbaal begeestert. 'Als we kampioen willen spelen, dan zullen we over een killersmentaliteit moeten beschikken', zei Müller, die onder Kovac moest wijken voor diens lieveling Philippe Coutinho. Het liefst speelt hij centraal achter een diepe spits, maar ook vanaf de flanken blijft Müller gevaarlijk door zijn intuïtie en opportunisme voor doel. Maar net als Neuer is ook hij in 2021 einde contract, terwijl er (vage) interesse is uit Engeland en Italië. Sportief directeur Hasan Salihamidzic (43) weet dus wat te doen. De afgelopen weken zat de agenda van Müller trouwens barstensvol. Want de sterkhouder van Bayern München assisteerde zijn echtgenote Lisa (30), met wie hij in 2009 huwde, op hun manège in Otterfing bij de geboorte van verschillende veulens. De video's hiervan postte de dressuurrijdster vol trots op haar Instagramaccount. Onder de hashtag #wirbleibenzuhause (wij blijven thuis) is Müller één van de voortrekkers van het initiatief dat door de DFL, de koepelorganisatie van de Duitse profclubs, werd opgezet om de mensen te waarschuwen voor de gevolgen van het coronavirus. In een videoboodschap van 35 seconden roept Müller op tot solidariteit. De ex-international laat weten dat hij nu eindelijk tijd heeft om het konijnenhok te schoonmaken. 'Want thuis is het ook leuk.'