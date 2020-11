Zijn werkwijze bij PSG komt Thomas Tuchel op steeds meer kritiek te staan. Wat loopt er fout?

De hoeraverhalen in de Franse media over het PSG van Thomas Tuchel zijn plots ver weg. Nadat hij zijn ploeg eind augustus voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de finale van de Champions League leidde, loopt sinds die eindstrijd niets meer zoals ervoor en pakken donkere wolken zich samen boven Parijs.

Na de finale in de Champions League kreeg PSG te maken met meerdere coronagevallen. De competitiestart tegen promovendus RC Lens moest de ploeg beginnen zonder onder anderen Leandro Paredes, Angel Dí María en vooral sterspeler Neymar Jr.. De Argentijnse internationals waren samen met landgenoot Mauro Icardi op vakantie in Ibiza en moesten hun verblijf inkorten nadat het party-eiland tijdens hun verblijf een rode zone werd. Het stel legde na terugkeer een positieve test af en omdat ook Neymar daar ging feesten, moest hij volgens de protocollen in quarantaine, net als ploeggenoten Marquinhos, Keylor Navas en Kylian Mbappé. Het gevolg was een 1-0-nederlaag tegen de Noord-Fransen. Meteen stak ook de openlijke machtsstrijd tussen Tuchel en de Braziliaanse sportief directeur Leonardo nog eens de kop op. Beiden zaten al een tijdje niet meer op dezelfde golflengte, zo klonk het in de media. De Zuid-Amerikaan had in de zomermercato met de nukkige Italiaanse spits Moise Kean (20, gehuurd van Everton) en de Portugese middenvelder Danilo Pereira (29) niet voor de versterkingen gezorgd waarop de Duitse trainer had gehoopt om winst in de Champions League mogelijk te maken; de grote droom van eigenaar Nasser Al-Khelaifi.Die droom lijkt momenteel meer een wens dan werkelijkheid. Het nieuwe seizoen in groep H in de Champions League begon met een 1-2-nederlaag tegen Manchester United, gevolgd door een 0-2-zege bij debutant Istanbul Basaksehir en 2-1-verlies bij RB Leipzig. Toen onlangs in de Ligue 1 op bezoek bij AS Monaco een 0-2-voorsprong via Mbappé alsnog in rook opging (3-2) werden behoorlijk wat vragen gesteld bij Tuchels reputatie als groot tacticus - al ging er aan die goals nogal wat defensief geklungel vooraf. De Franse sportkrant L'Equipe liet weken na elkaar experten aan het woord die de trainer verweten ernstige, tactische fouten te begaan - een groter contrast met de eerdere lofuitingen over de finaleplek in de Champions League bestond bijna niet.De vinger werd vrij diep in de wonde geduwd. 'Er staat geen collectief dat het spel kan overnemen van zodra Neymar en Di María niet goed spelen', opperde ex-middenvelder Edouard Cissé. 'Je hebt de indruk dat Tuchel zomaar iets uit zijn hoed tovert, maar zich totaal niet afvraagt waarom zijn ploeg geen vooruitgang boekt', bevestigde ook Mickaël Madar, in de jaren negentig een publiekslieveling en tegenwoordig expert voor de Franse betaalzender Canal +. 'Ik dacht dat, wanneer hij zo'n extreem tacticus zou zijn, Tuchel ook het systeem snel en gericht kan veranderen. Maar voor mij is hij al een tijdje niet meer de juiste man voor deze opdracht.'In plaats van nieuwe successen te boeken, brokkelt alles af bij miljoenenclub PSG. 'Je kan het toch moeilijk een tactisch systeem noemen door eenvoudigweg Neymar de bal te geven. En iemand als Mbappé zou op zijn 21e toch niet alles zelf mogen en moeten beslissen, wat zijn eigen rol aangaat', vervolgt Cissé. 'Het grootste euvel is dat er niks gebeurt als Mbappé en Neymar niet goed zijn.' Dat oordeel werd bevestigd begin november in Leipzig, toen de twee aanvallers in Parijs achterbleven en PSG met 2-1 onderuit ging.De kritiek op de speelstijl van de Franse kampioen bestaat al langer, maar werd altijd verdoezeld door de sportieve prestaties. Het werk van Tuchel bij zijn vorige werkgevers 1.FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund kwam er altijd op neer om van een ploeg een sterk geheel te maken; bij PSG speelt echter het individu een beslissende rol. Neymar speelt duidelijk minder solistisch dan voorheen, maar tijdens de finale van de Champions League werd al snel duidelijk dat het hele systeem van PSG op hem is afgestemd. De middenvelders en flankaanvallers werden gedwongen om strak tegen de zijlijn te blijven zodat er centraal ruimte zou vrijkomen voor de vedette. Tegen goed georganiseerde tegenstanders stoot PSG zo echter op zijn eigen grenzen; wanneer Neymar geen buitengewone dag heeft, blijkt het team niets bijzonders te zijn. Die afhankelijkheid verbaast veel volgers. Daarnaast lijkt de gebrekkige seizoensvoorbereiding nu al haar tol te eisen op fysiek vlak, zeker ook door de snelle opeenvolging van wedstrijden.Toen Tuchel begon in Parijs stond hij voor een grote uitdaging: de Duitser moest wereldsterren managen en PSG naar de Europese top loodsen. Veel voetbalkenners in Frankrijk en Duitsland waren verrast door zijn komst, omdat hij internationaal nog niet tot de grote namen behoorde. Afgelopen zomer stond Tuchel echter dicht bij winst in de Champions League, maar in de twee jaar waarin het team onder zijn leiding staat, veranderde de speelstijl van PSG amper. Het team lijkt meer een groep van sterspelers dan een verzameling van talenten die samen iets wil realiseren. De vraag is dan ook hoe creatief Tuchel nog uit de hoek kan komen? Komt de meestertacticus in hem nog naar boven, in zijn laatste maanden bij PSG? In zijn zoektocht naar een nieuwe prestigieuze (buitenlandse) werkgever zou dat geen overbodige luxe zijn.