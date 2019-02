Thomas Tuchel moet toveren bij PSG

Afgelopen zomer werd Thomas Tuchel (45) met de nodige scepsis ontvangen in de Franse hoofdstad. Want eigenlijk waren anderen meer als favoriet naar voor geschoven als opvolger voor de Spanjaard Unai Emery (naar Arsenal): Luis Enrique, Carlo Ancelotti en Mauricio Pochettino. De Duitse ex-trainer van FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund was voor velen de grote onbekende. Hij gold als onervaren, te weinig succesvol voor een ploeg waarin de eigenaars uit Qatar sinds 2011 meer dan 1 miljard euro investeerden, om de meest prestigieuze Europese beker te veroveren. Want op het palmares van de ex-verdediger prijkt enkel een DFB-Pokal met Borussia Dortmund.

Eigengereide Duitser

Maar sinds zijn voorstelling alweer negen maanden geleden overtuigde Tuchel al veel volgers. Alleen moet de komende weken en maanden blijken dat de eigengereide Duitser naast een nieuwe titel in de Ligue1 ook kan voldoen aan de maatstaf van de Champions League. Bij de loting voor de achtste finales, toen Manchester United uit de trommel kwam, bleek er nog geen vuiltje aan de lucht.

Nadat ze een zware voorrondegroep op het kampioenenbal hadden overleefd, met ook nog Liverpool en Napoli, speelden ze iedereen op een hoopje in de Franse competitie. En de Mancunians krasselden toen onder hun vorige manager José Mourinho. De flegmatieke Portugees werd een dag na de loting doorgestuurd en vervangen door ex-aanvaller Ole Gunnar Solskjaer. De Noor veranderde grondig het gezicht van twintigvoudig Engels kampioen Manchester United.

Race tegen de klok

Heel anders vergaat het ondertussen Tuchel. Na de eerste seizoensnederlaag in de Ligue1 (2-1 bij Ol. Lyon), een 0-3-zege na verlengingen in de beker bij het nietige Villefranche en de krappe 1-0-winst tegen Bordeaux volgde er een domper. De Uruguayaanse topschuter Edinson Cavani viel uit met een dijbeenletsel, na het nemen van de beslissende penalty.

Er wordt gehoopt dat de 'Matador' de return in het Parc des Princes haalt op 6 maart. Dat wordt sowieso een race tegen de klok, net als de terugkeer van paradepaardje Neymar Jr.. De Braziliaanse balgoochelaar moet door een gebroken middenvoetsbeentje de duels tegen Rode Duivel Romelu Lukaku noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Pas midden april wordt een comeback voorzien.

Gelukkig is er ook goed nieuws. De terugkeer van de Italiaanse schokbreker Marco Verratti, die zich midden januari aan de linkerenkel blesseerde. De international vormt de stabiliserende factor in het sterrengezelschap, waar nu veel druk op de schouders komt te liggen van toptalent Kylian Mbappé.

'Mijn' trainer

'Voor mij is mijn trainer de beste ter wereld. Dat bewees hij vandaag', beweerde PSG-voorzitter Nasser Al Khelaifi na de 2-1-overwinning tegen Liverpool eind november. Een verkeerde voorstelling van de feiten, want de beslissing voor Tuchel werd genomen door meerderheidsaandeelhouder Tamim Al Thani. Naast emir is hij ook het staatshoofd van Qatar, die in Doha na een persoonlijk gesprek met Tuchel de knoop definitief doorhakte. De vraag is of Tuchel ook de laatste puzzelstukjes succesvol kan leggen.