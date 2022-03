Nadat Chelsea door de sancties op eigenaar Roman Abramovitsj 'bevroren' werd, wacht coach Thomas Tuchel nu de lastige taak om de club sportief nog recht te houden. 'De impact is erg groot', vertelde hij vrijdag tijdens de persconferentie.

De verkoop wordt 'on hold' gezet, de fanshop moet sluiten, er worden geen nieuwe tickets meer verkocht en contracten worden mogen voorlopig niet verlengd worden. Dat is de zware tol die Chelsea moet betalen nadat de Britse overheid enkele sancties uitriep over eigenaar Roman Abramovitsj. Die komen er na de Russische inval in Oekraïne en de sterke band die de Russische miljardair zou hebben met president Vladimir Poetin.

De hele situatie brengt de Blues dus in een erg lastig parket. Dat beseft ook coach Thomas Tuchel. 'Ik zag het niet aankomen en ik weet niet wat er morgen komt. Het niveau van de impact is groot, het nieuws is groot. Op termijn zullen we weten hoe groot het nieuws en de impact waren. Wij hebben daar geen invloed op.'

Al blijft de Duitse coach wel strijdbaar. 'Zolang we elkaar kunnen vertrouwen en zolang we genoeg shirts hebben en een bus die ons naar de wedstrijd kan brengen, zullen we er staan en keihard onze best doen.' Die uitspraak is ook weer niet zo gek, want een van de kleinere sancties voor de club is dat het niet meer dan 20.000 pond mag uitgeven aan verplaatsingen naar uitwedstrijden. En dat is toch best lastig, want normaal gezien reist Chelsea met een privéjet. In de Premier League kan een uitwedstrijd met de bus al snel heel wat tijd in beslag nemen, stel je eens voor dat het in de Champions League tegen Juventus of Real Madrid uitgeloot wordt, dan is de ploeg enkele dagen onderweg.

Al is er nog een lichtpuntje voor de club. Zo berichtte de Britse krant The Sun dat Abramovitsj 81 dagen de tijd heeft gekregen om de club alsnog te verkopen. En vanuit de overheid kwam het nieuws dat geïnteresseerden met de overheid kunnen onderhandelen over de koop van de Londense club. 'Als er een koper geïnteresseerd is, staat het die koper of de club vrij om met de overheid te komen onderhandelen', zegt minister van Energie Chris Philip. 'Dan kunnen de voorwaarden eventueel aangepast worden zodat de verkoop toch zou mogen doorgaan.'

