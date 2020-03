De 46-jarige Duitse coach van PSG geniet nog altijd geen unanimiteit in de Franse hoofdstad. Plaatsing voor de CL-kwartfinales tegen ex-club Borussia Dortmund is voor hem een must.

Al jaren snakt PSG naar Europees succes, maar sinds de overname van de club door Qatar Sports Investments in 2011 kwamen de Parijzenaars nog nooit verder dan de kwartfinales van de Champions League. Tot groot ongenoegen van de ongeduldige voorzitter Nasser Al-Khelaïfi.In de laatste drie edities sneuvelden de ambitieuze Fransen altijd in de 1/8 finales. Na de spectaculaire remontada van FC Barcelona (4-0, 1-6) in het seizoen 2016/17 volgden er met Real Madrid (1-3, 1-2) en Manchester United (0-2, 3-1) twee nieuwe ontgoochelingen.Voor de volledigheid: van 2012/13 tot 2015/16 eindigde het avontuur van PSG op het kampioenenbal in de kwartfinale, doordat achtereenvolgens Barcelona, Chelsea, nog eens Barça en Manchester City te sterk bleken.In mei 2018 werd Thomas Tuchel in huis gehaald. Hij moest die sprong naar de absolute top van Europa mogelijk maken. Op dit ogenblik heeft PSG twaalf punten voorsprong in de Ligue 1 en is het nog in de running in de Coupe de Franc en de Coupe de la Ligue, maar zelfs dan zit de Duitse trainer niet stevig in het zadel bij de club uit de lichtstad. Mocht hij zich niet plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League, dan wacht Tuchel misschien wel hetzelfde trieste lot als zijn voorgangers Laurent Blanc en Unai Emery, die met een onvoldoende werden afgeserveerd door de clubleiding. In Parijs wordt niet altijd even objectief een analyse gemaakt van de resultaten, maar vooral gekeken naar de duels op leven en dood. Tuchel zal een sterk tactisch plan moeten uitdokteren om Borussia Dortmund af te stoppen (2-1 in de heenwedstrijd).Naast de afwezigheid door schorsing van Thomas Meunier én Marco Verratti is er ook nog de geblesseerde Ander Herrera. Bovendien staan er vraagtekens achter de namen van goudhaantje Kylian Mbappé en aanvoerder Thiago Silva. 'We zijn geen team dat voor een 1-0-overwinning kan spelen. Wij houden ervan om aan te vallen en zo veel mogelijk doelpunten te maken', zegt Tuchel.Maar de Duitser pompt zichzelf ook vertrouwen in: 'We geloven sterk in onze kwaliteiten.' Mocht de veeleisende en detailgerichte Duitser er in slagen om de beker met de grote oren te winnen, dan is een heilige status (saint Thomas) niet veraf. Maar ex-club Dortmund kondigt zich aan als een moeilijk te nemen klip. Bovendien is er nog een bijkomende handicap. Door het coronavirus moet PSG de steun van zijn eigen supporters missen.