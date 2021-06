Vierentwintig Rode Duivels tekenden zaterdag om 11 uur present op de training in het nationaal voetbalcentrum in Tubeke. Alleen Thorgan Hazard verscheen niet op het veld.

Bondscoach Roberto Martinez had vrijdag aangegeven dat de speler van Borussia Dortmund 'een kleine tik op de knie had gekregen, maar niets om bezorgd om te zijn'.

De Rode Duivels bereiden zich voor op hun laatste wedstrijd in groep B. Maandagavond (21u) staan ze in Sint-Petersburg tegenover Finland. Als ze een punt pakken, zijn ze sowieso groepswinnaar.

Zondagmiddag omstreeks 13u30 stapt de Belgische delegatie op het vliegtuig in Charleroi. Eerder op de dag werken ze nog een trainingssessie af in Tubeke. Het is niet de bedoeling dat er nog in Sint-Petersburg wordt geoefend.

Aanvankelijk zou de selectie vanuit Kopenhagen, waar donderdagavond met 1-2 van Denemarken werd gewonnen, doorreizen naar Sint-Petersburg. Maar de Belgische staf verkoos terug te keren naar Tubeke 'in een meer coronaveilige omgeving en met de best mogelijke trainingsomstandigheden'.

Bondscoach Roberto Martinez had vrijdag aangegeven dat de speler van Borussia Dortmund 'een kleine tik op de knie had gekregen, maar niets om bezorgd om te zijn'. De Rode Duivels bereiden zich voor op hun laatste wedstrijd in groep B. Maandagavond (21u) staan ze in Sint-Petersburg tegenover Finland. Als ze een punt pakken, zijn ze sowieso groepswinnaar. Zondagmiddag omstreeks 13u30 stapt de Belgische delegatie op het vliegtuig in Charleroi. Eerder op de dag werken ze nog een trainingssessie af in Tubeke. Het is niet de bedoeling dat er nog in Sint-Petersburg wordt geoefend. Aanvankelijk zou de selectie vanuit Kopenhagen, waar donderdagavond met 1-2 van Denemarken werd gewonnen, doorreizen naar Sint-Petersburg. Maar de Belgische staf verkoos terug te keren naar Tubeke 'in een meer coronaveilige omgeving en met de best mogelijke trainingsomstandigheden'.