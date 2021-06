De Rode Duivels vertrekken zondag zonder Thorgan Hazard op het vliegtuig naar Sint-Petersburg, waar ze maandagavond (om 21 uur) hun derde groepsduel op het EK voetbal afwerken tegen Finland. Dat maakte de Belgische voetbalbond zondagmorgen bekend.

Thorgan Hazard, die donderdag nog scoorde in de 1-2 zege bij Denemarken, sukkelt met een lichte knieblessure. Hij blijft in Tubeke om aan zijn herstel te werken.

Bondscoach Roberto Martinez had vrijdag op zijn persconferentie nog aangegeven dat de speler van Borussia Dortmund 'een kleine tik op de knie had gekregen, maar niets om bezorgd om te zijn'. Hij trainde vervolgens individueel.

De Duivels stappen zondag om 13u30 in Charleroi op het vliegtuig met als bestemming Sint-Petersburg. Deze voormiddag werd nog getraind in Tubeke. Bij een overwinning of een gelijkspel maandag tegen Finland zijn de Duivels sowieso groepswinnaar in poule B.

Thorgan Hazard, die donderdag nog scoorde in de 1-2 zege bij Denemarken, sukkelt met een lichte knieblessure. Hij blijft in Tubeke om aan zijn herstel te werken.Bondscoach Roberto Martinez had vrijdag op zijn persconferentie nog aangegeven dat de speler van Borussia Dortmund 'een kleine tik op de knie had gekregen, maar niets om bezorgd om te zijn'. Hij trainde vervolgens individueel. De Duivels stappen zondag om 13u30 in Charleroi op het vliegtuig met als bestemming Sint-Petersburg. Deze voormiddag werd nog getraind in Tubeke. Bij een overwinning of een gelijkspel maandag tegen Finland zijn de Duivels sowieso groepswinnaar in poule B.