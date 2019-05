Het hing al langer in de lucht en is nu officieel: Thorgan Hazard verlaat Borussia Mönchengladbach en trekt naar Borussia Dortmund. De Rode Duivel ondertekent een contract tot juni 2024.

Dat heeft Dortmund woensdag laten weten.

Een tranfersom is niet bekendgemaakt. Volgens Duitse media zou het bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro liggen

Vijf jaar

De 26-jarige Hazard vervoegde Borussia Mönchengladbach in de zomer van 2014 op huurbasis van Chelsea. Die Fohlen betaalden anderhalf miljoen euro voor dat seizoen en legden daar in de zomer van 2015 nog eens acht miljoen euro bovenop om hem definitief over te nemen.

In vijf seizoenen in het Borussia Park kwam Hazard tot 182 officiële duels, waarin hij 46 keer scoorde en 44 assists gaf. Mönchengladbach eindigde de Bundesliga op de vijfde plaats, Dortmund werd tweede. Het team van Axel Witsel moest enkel Bayern München voor zich dulden.

'Ik ben dankbaar voor vijf toffe jaren bij Mönchengladbach en heb er veel mooie herinneringen gemaakt', reageerde Hazard. 'Dit was het juiste moment om de volgende stap in mijn carrière te zetten. Ik ben trots om voor Dortmund te kunnen voetballen. Het is een topclub met ongelooflijke fans.'

'We zijn zeer blij dat Thorgan met volle overtuiging voor ons gekozen heeft', liet sportdirecteur Michael Zorc optekenen. 'Hij heeft veel ervaring in de Bundesliga en is Belgisch international. Hij zal ons met zijn tempo en kwaliteiten als afwerker zeker helpen. Hij liet de voorbije jaren steeds zijn klasse zien.'