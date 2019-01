'Thuisvoordeel blijft een van de grootste mysteries van de sport'

Jürgen Klopp heeft van Anfield Road een fort gemaakt. Na de zege van zaterdag tegen Crystal Palace zijn de Reds al 32 wedstrijden op rij ongeslagen in eigen huis. Een record voor Liverpool in de Premier League. Niet in de Engelse hoogste klasse. Dat staat op naam van de Reds van de legendarische Bob Paisley, die vorige zaterdag honderd jaar zou geworden zijn. En al helemaal geen record voor de Premier League. Dat is in handen van Chelsea en zal niet snel sneuvelen: 86 matchen tussen februari 2004 en oktober 2008.

