AA Gent heeft woensdagavond de heenwedstrijd van de play-offronde in de Champions League met 1-2 (rust: 1-1) verloren van Dinamo Kiev. De groepsfase van de Champions League lijkt ver weg, de Gentenaars hebben volgende week dinsdag in de Oekraïense hoofdstad een mirakel nodig.

In het duel tussen de Belgische en Oekraïense vicekampioen liep de thuisploeg al na negen minuten tegen het gevreesde uitdoelpunt aan. Oleksandr Karavaev en Vitaliy Buyalskyi rolden de Gentse rechterflank vakkundig op en schotelden Vladyslav Supryaha een van de makkelijkste doelpunten in zijn carrière voor. Met de rust in zicht knikte de ingevallen Tim Kleindienst een hoekschop van Niklas Dorsch tegen de netten, waardoor beide teams met een 1-1 stand mochten gaan rusten.

Toen Roman Bezus er in het begin van de tweede helft in slaagde om twee keer geel te pakken op amper vier minuten tijd, moest Gent nog bijna drie kwartier met een man minder voort en werd het helemaal een moeilijke opdracht tegen de listige Oekraïners, die er tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd via De Pena 1-2 van maakten.

