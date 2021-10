Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een voorwaardelijke celstraf van tien maanden geëist voor de Franse topvoetballer Karim Benzema. De spits van Real Madrid moet zich voor een rechtbank in Versailles verantwoorden voor medeplichtigheid bij een poging om Mathieu Valbuena af te persen.

Benzema zou zijn voormalige teamgenoot bij de Franse nationale ploeg hebben aangemoedigd geld te betalen aan afpersers die ermee dreigden een sekstape van Valbuena te verspreiden. Valbuena moest naar verluidt 150.000 euro aan een vriend van Benzema betalen om te voorkomen dat de beelden openbaar werden gemaakt.

Het Openbaar Ministerie eiste donderdag voor Benzema een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden. Er werd ook een boete van 75.000 euro gevraagd voor de 33-jarige voetballer, die niet aanwezig was in de rechtszaal.

'Benzema was geen barmhartige Samaritaan die kwam helpen, hij kwam tussenbeide om de onderhandelaars hun doel te laten bereiken en de afpersers aan geld te helpen', zo verklaarde procureur Ségolène Mares. 'Hij was betrokken bij het project.'

Voor de vier andere verdachten werden straffen gevraagd van achttien maanden voorwaardelijk tot vier jaar effectief.

