Tien op tien en een doelsaldo van 36-4: PSV dendert door de Eredivisie

'Statistieken hou ik allemaal bij', zo verwoordde de 79-voudige international zijn gevoel bij zijn eerste ervaring als hoofdtrainer. Met 27op 27 ging Mark van Bommel (41) onze landgenoot Erik Gerets voorbij, bovendien ging het gepaard met vijf wedstrijden op rij met een clean sheet voor doelman Jeroen Zoet.

'Aan de andere kant zegt dit ook niets als je aan het einde van de rit zonder prijs het seizoen afsluit', redeneert hij nuchter.

Naast het feit dat de club uit Eindhoven ondertussen opnieuw hofleverancier is voor het Oranje van bondscoach Ronald Koeman is het duidelijk dat de schoonzoon van Bert van Marwijk de Nederlandse kampioen individueel en collectief beter maakt. 'Als je met die inzet speelt, dan kun je ook dergelijke resultaten neerleggen. Op die manier vermaak je ook zo het publiek. Zo hoort het in mijn ogen.'

Komend weekend volgt de thuisconfrontatie tegen het Vitesse van de geblesseerde Charly Musonda Jr. Bij winst evenaart de oud-middenvelder Morten Olsen, die bij zijn debuut als Ajaxcoach in het seizoen 1997/98 naar elf opeenvolgende winstpartijen leidde.

In de eigen Eredivisie imponeert PSV, maar op het hogere niveau van de Champions League zie je dat de jonge ploeg het moeilijker heeft. In groep B wordt de logica gerespecteerd, want Inter (1-2-nederlaag) en Barcelona (4-0) zijn duidelijk nog een maatje te groot voor Hirving Lozano en co, die tegen Tottenham (2-2) vorige week wel een eerste puntje sprokkelden.

'We willen aanvallend en dominant spelen', poneert Van Bommel als ex-speler van Barça en Bayern München. 'Als het lukt zoals wij het willen, dan kan het er spectaculair uitzien en moet je er echt van genieten. Slaagt dat plan niet, dan dienen we nog te winnen.' De fabulous four(Lozano, Luuk de Jong, Steven Bergwijn en Gastón Pereiro) kennen zo hun uitdaging voor de komende weken en maanden.