Bayern München is zaterdagavond nog wat meer 'Rekordmeister' geworden in Duitsland. Op de 31e speeldag in de Bundesliga haalde Bayern het in eigen huis met 3-1 van eerste achtervolger Borussia Dortmund, waardoor de Borussen met nog drie speeldagen te gaan tegen een onoverbrugbare kloof van twaalf punten aankijken.

Voor Bayern is het de tiende landstitel op rij, een record, de 32e in totaal en de 1e onder Julian Nagelsmann. Daar zal het voor dit seizoen ook bij blijven, want in de Champions League en Duitse Beker werd Bayern eerder reeds uitgeschakeld.

De Rekordmeister leek net voorbij het halfuur reeds op rozen te zitten in een volgelopen Allianz Arena, na treffers van Serge Gnabry (15.) en de onvermijdelijke Robert Lewandowski (34.), maar na de pauze bracht Emre Can (52.) van op de stip de spanning terug in de wedstrijd. Borussia Dortmund, dat zonder onze landgenoten Axel Witsel (ziek), Thorgan Hazard en Thomas Meunier (beiden geblesseerd) naar München was afgezakt, drong onder meer via de altijd op de loer liggende Erling Haaland nog wel aan, maar liep in de slotfase toch nog tegen de derde fatale tegentreffer aan, via de ingevallen Jamal Musiala (83.).

Met 63 punten en een voorsprong van 8 punten op nummer 3 Bayer Leverkusen is de tweede plaats voor Borussia Dortmund, de zoveelste in jaren, zo goed als binnen.

